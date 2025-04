Tom Felton nennt Filmvater Jason Isaacs immer noch "Dad"

Tom Felton (37), bekannt als Draco Malfoy aus den Harry Potter-Filmen, hat verraten, dass die Verbindung zu seinem Filmvater Jason Isaacs (61) bis heute besteht – und zwar mit einem besonderen Spitznamen. "Ich nenne ihn immer noch 'Dad'", verriet der Schauspieler gegenüber dem People Magazine. Die beiden sind noch sehr eng befreundet. Zuletzt sah Tom den 61-Jährigen, als dieser sich gerade auf den Weg nach Thailand machte, um für die Erfolgsserie "The White Lotus" vor der Kamera zu stehen. Tom, der ein Fan der Serie ist, schwärmte: "Die finale Folge war großartig. Es macht riesigen Spaß, Jason dort zu sehen."

Neben der engen Bindung zu Jason sprach Tom auch über die anstehende neue "Harry Potter"-Serie, die aktuell bei HBO in Planung ist. Obwohl er und seine früheren Kolleginnen und Kollegen sich darüber noch nicht direkt ausgetauscht hätten, freue er sich schon sehr darauf, die Welt der Zauberer weiterhin erleben zu dürfen. "Vielleicht werde ich ja eines Tages dem neuen Draco an die Tür klopfen oder sogar heimlich als Komparse ins Bild laufen", witzelte er. Tom betonte außerdem, dass der Kontakt zum ehemaligen Cast der "Harry Potter"-Reihe über Gruppen-Chats und Nachrichten aufrechterhalten wird, da Treffen aufgrund voller Terminkalender selten sind.

Tom, der gerade die Eröffnung eines neuen "Harry Potter"-Shops in Chicago besuchte, erinnerte sich dabei nostalgisch an seine Zeit bei den Dreharbeiten. Er beschrieb, wie ihn die grünen Farben seines Hauses Slytherin sofort zurück in die Welt der Bücher und Filme versetzten und wie ihn die Gestaltung des Ladens an die Sets in England erinnerte. Er teilte sogar ein Video des Shops in der WhatsApp-Gruppe der Harry-Potter-Darsteller, wie er gegenüber dem People Magazine verriet. Tom, der sich neben der Schauspielerei auch musikalisch verwirklicht, blickt also mit vielen schönen Erinnerungen auf die Harry Potter-Reihe zurück – ein Kapitel, das ihn nicht nur berühmt machte, sondern ihm auch enge Freundschaften bescherte und ihn bis heute prägt.

ActionPress/ Munawar Hosain Jason Isaacs und Tom Felton als Lucius und Draco Malfoy in "Harry Potter"

Getty Images Ralph Fiennes, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton, 2010

