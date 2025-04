Jason Isaacs war unsicher beim Casting für "The White Lotus"

Jason Isaacs (61), bekannt aus Harry Potter, hat enthüllt, dass er beinahe seine Rolle in der dritten Staffel der erfolgreichen HBO-Serie "The White Lotus" nicht bekommen hätte. In einem Interview mit dem Magazin Schön! verriet der Schauspieler, dass er Schwierigkeiten beim Vorsprechen hatte – trotz über drei Jahrzehnten Erfahrung vor der Kamera. "Ich war der gleiche stammelnde, verunsicherte Trottel wie in den ersten zehn Jahren meiner Karriere", beschrieb er den Moment selbstkritisch. Doch letztendlich überzeugte er mit seinem Talent und verkörperte Timothy Ratcliff in der Staffel, die in Thailand gedreht wurde. Für die Dreharbeiten verbrachte Jason, der sich am Set gleich mehrmals verletzte, acht Monate in Südostasien, weit entfernt von seiner Familie.

Die Zeit in Thailand sei intensiv gewesen, erzählte Jason weiter. Einige Mitglieder des Casts hätten die Hotelanlage kaum verlassen, andere hätten nicht einmal am gemeinsamen sozialen Leben teilgenommen. "Es gab definitiv einige seltsame Personen", sagte Jason kryptisch, ohne Namen zu nennen. Trotzdem sei er seinen Serien-Kindern, gespielt von Sarah Catherine Hook und Sam Nivola (21), sehr nahegekommen: "Ich habe sie regelrecht ins Herz geschlossen." Eine Szene, über die im Nachhinein viel gesprochen wurde, war die berüchtigte Bademantel-Szene, bei der Jason nackt vor der Kamera saß. Während Zuschauer und Kollegen immer wieder Fragen dazu stellen, zeigte sich der Schauspieler genervt und erklärte: "Es ist doch merkwürdig, dass wir ständig über meinen Penis reden und nicht über die großartige Serie."

Privat ist Jason seit Langem glücklich mit seiner Ehefrau, die er regelmäßig erwähnt, wenn er von der Herausforderung spricht, für Rollen längere Zeit von Zuhause weg zu sein. Seine Karriere startete er als Lucius Malfoy in den "Harry Potter"-Filmen, eine Rolle, für die er eigens eine schneidende, aristokratische Stimme erschuf. Damals half ausgerechnet Daniel Radcliffe (35), ihn von der Interpretation zu überzeugen. Doch für Jason steht weniger der Ruhm im Vordergrund als vielmehr interessante Projekte. "Mein Herz ist ruhiger, wenn ich mit meiner Familie auf dem gleichen Kontinent bin", offenbarte er und zeigte sich im Interview nicht nur als erfahrener Künstler, sondern auch als bodenständiger Familienmensch.

Getty Images Jason Isaacs bei einem Screening von "Hotel Mumbai"

Getty Images / Tim P. Whitby Jason Isaacs bei der "The Death Of Stalin"-Premiere in London 2017

