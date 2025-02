Jason Isaacs über extreme Hitze am Set von "The White Lotus"

Jason Isaacs (61) hat in einem Interview mit dem Magazin Time spannende Einblicke in die Dreharbeiten zur dritten Staffel der HBO-Serie "The White Lotus" gegeben. Dem Schauspieler zufolge waren die Dreharbeiten wegen extremer Hitze in Thailand äußerst herausfordernd. "Wir drehten intime Szenen, und alle stanken", äußerte er unverblümt. Am Ende eines langen Tages sei das gesamte Team "in Schweiß und Make-up getränkt" gewesen, die Kleidung habe man "mit einem Spachtel abziehen" können.

Die neue Staffel, die im Februar 2024 teilweise in Koh Samui, Phuket und Bangkok produziert wurde, verspricht laut Serienmacher Mike White spektakulär zu werden. Die mit Spannung erwarteten Folgen bringen auch bekannte Gesichter zurück: Natasha Rothwell (44), die in der ersten Staffel die Rolle der Spa-Managerin dargestellt hat, wird wieder Teil der Serie sein. Zudem sind unter anderem Michelle Monaghan (48), Leslie Bibb, Patrick Schwarzenegger (31) und Walton Goggins mit von der Partie. HBO hat gemeinsam mit der thailändischen Tourismusbehörde an der aufwendigen Produktion gearbeitet.

Jason, der durch seine Rolle als Lucius Malfoy in den Harry Potter-Filmen weltweit bekannt wurde, stellte bei den Dreharbeiten wegen der starken Hitze den Humor in den Vordergrund. "Man musste einfach lachen, wenn man von der Hitze schon fast getötet wurde", erklärte er gegenüber dem US Magazine mit einem Zwinkern. Seit 1988 ist der erfolgreiche Schauspieler mit Dokumentarfilmerin Emma Hewitt verheiratet, mit der er zwei Töchter hat. Die Familie hält sich jedoch konsequent aus dem Rampenlicht heraus.

Instagram / t22felton Jason Isaacs und Tom Felton im September 2022

Jason Isaacs & Tom Felton als Lucius & Draco Malfoy in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

