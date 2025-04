Jason Isaacs sieht "Harry Potter"-Neubesetzung gelassen

Jason Isaacs (61), bekannt aus den Harry Potter-Filmen als Lucius Malfoy, hat sich erstmals zur angekündigten Serien-Neuauflage des Fantasy-Klassikers geäußert. Im Interview mit Collider erklärte der Schauspieler, dass er sehr gelassen damit umgehe, dass ein anderer Darsteller seine ikonische Rolle übernehmen werde. "Ich war lange Zeit Lucius Malfoy. Ich schätze, ich werde es für die nächste Generation nicht mehr sein", sagte der Schauspieler und fügte hinzu, dass es keinen Sinn mache, sich über Dinge aufzuregen, die außerhalb seiner Kontrolle liegen. In der HBO-Neuauflage werden die Kultrollen aller Schauspieler neu besetzt– eine Entscheidung, die sicherlich viele Fans überraschen dürfte.

Jason sieht die Zukunft der "Harry Potter"-Reihe ohne Sorgen, doch er bedauerte einen kleinen Aspekt. Er bemerkte, dass sein prägnanter Look als Lucius Malfoy – charakterisiert durch Perücke, Umhänge und Gehstock – von ihm selbst entwickelt worden sei und nicht aus J.K. Rowlings (59) Büchern stamme. Daher erwartet er, dass diese optischen Merkmale in der neuen Serie nicht übernommen werden. Auch wenn er vermutet, dass die ursprünglichen Darsteller durch die Neuinterpretation von der Bildfläche verschwinden könnten, freut er sich dennoch auf das neue Kapitel der magischen Welt. "Es wird großartig werden", zeigte er sich optimistisch in Bezug auf die kreative Neuausrichtung.

Jason äußerte kürzlich gegenüber Variety den Wunsch, dass Meryl Streep (75) die Rolle seiner Figur in der "Harry Potter"-Serie übernehmen sollte, da sie seiner Meinung nach eine herausragende Nachfolgerin wäre. Der 61-Jährige wurde durch seine Verkörperung von Lucius Malfoy zu einem Begriff für "Harry Potter"-Fans weltweit, doch der 1963 geborene Schauspieler hat auch abseits der Zaubererwelt eine vielseitige Karriere vorzuweisen. Bereits vor seinem Auftritt im erfolgreichen Franchise war er in Film- und Fernsehproduktionen wie "Der Soldat James Ryan" oder "The Patriot" zu sehen.

Anzeige Anzeige

ActionPress/ Munawar Hosain Jason Isaacs und Tom Felton als Lucius und Draco Malfoy in "Harry Potter"

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige