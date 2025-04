Jason Isaacs verrät: Am "White Lotus"-Set gab es viel Drama

Jason Isaacs (61), bekannt aus den Harry Potter-Filmen, hat aufregende Details zu den Dreharbeiten der dritten Staffel von "The White Lotus" enthüllt. In einem Interview mit Vulture schilderte der Schauspieler, dass der Dreh in Thailand nicht nur von tropischen Temperaturen geprägt gewesen sei, sondern es auch reichlich Spannungen innerhalb des Casts gegeben habe. "Es gab Freundschaften, die entstanden sind, und solche, die zerbrochen sind", verriet Jason. Die sechsmonatige Produktion sei wie eine Mischung aus Ferienlager und "Herr der Fliegen" gewesen.

In einem weiteren Interview mit Etalk wurde Jason noch konkreter. Er sprach über die herausfordernden Bedingungen und die sozialen Dynamiken, die sich unter den Schauspielern entwickelten. "Es war wie in einem Sommerlager: Es gab Allianzen, Cliquen und nicht jeder wurde zu allem eingeladen." Trotz allem sei das Ensemble durch die gemeinsamen Erfahrungen enger zusammengerückt. Bilder, die Jason auf Instagram teilte, zeigen eine ausgelassene Stimmung beim Dreh. "Die ersten Tage in Thailand: Insekten wurden gegessen, Schokolade ist geschmolzen und die Moskitos haben das Mückenspray gefeiert", schrieb er scherzhaft.

Die Serie, die für ihre außergewöhnlichen Drehorte und pikanten Geschichten bekannt ist, wurde unter anderem auf Koh Samui, in Phuket und in Bangkok gedreht. Als in der fiktionalen Hotelkulisse des "White Lotus" jede Menge Konflikte zwischen den Seriencharakteren inszeniert wurden, kochten anscheinend auch hinter den Kulissen gelegentlich die Emotionen hoch. Jason, der in der Serie den Geschäftsmann Timothy Ratliff spielt, teilte viel Zeit mit seinen Film-"Kindern" Sarah Catherine Hook, Patrick Schwarzenegger (31) und Sam Nivola (21). "Ich habe mich ganz besonders mit ihnen angefreundet", verriet er, hielt sich aber bei den Namen anderer Kolleginnen und Kollegen, mit denen es möglicherweise Konflikte gegeben hatte, bedeckt.

Instagram / therealjasonisaacs Patrick Schwarzenegger, Jason Isaacs, Sarah Catherine Hook und Sam Nivola, "The White Lotus"-Cast

Getty Images Der Cast von "The White Lotus" Staffel drei bei der Premiere in Los Angeles

