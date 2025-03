"Sex and the City": Darum bekam Charlotte erst so spät Baby

Kristin Davis (60), bekannt aus der Kultserie Sex and the City, hat in ihrem Podcast "Are You a Charlotte?" ein spannendes Detail über die Entwicklung ihrer Rolle Charlotte enthüllt. Ursprünglich war geplant, dass Charlotte und Miranda, gespielt von Cynthia Nixon (58), gleichzeitig schwanger werden sollten. Serienschöpfer Michael Patrick King hatte diesen Handlungsstrang bei einem der berühmten Planungslunches mit den Hauptdarstellerinnen vorgestellt. Doch die Idee wurde letztlich verworfen, was Kristin damals sehr enttäuschte, wie sie erzählte.

Die Gründe für diese Entscheidung waren überraschend pragmatisch. Wie Kristin erklärte, lebte die Serie nach einer festen Regel: Die Geschichten mussten entweder auf den Erlebnissen der Autoren basieren oder auf Erfahrungen aus deren engstem Umfeld. Da in der Autorengruppe nur wenige Eltern waren, fehlte die Inspiration für zwei parallele Elternschafts-Storylines. Stattdessen entschied man sich dafür, Miranda ungeplant mit ihrem Freund Steve ein Kind bekommen zu lassen, während Charlotte eine emotionale Reise durchlebte, die schließlich zur Adoption führte. Diese Unterschiede verliehen den beiden Charakteren neue Tiefe und stärkten ihre Bindung in der Serie.

Kristin äußerte im Podcast, in dem sie immer wieder Sex and the City-Geheimnisse ausplaudert, dass diese Entwicklung trotz ihrer anfänglichen Enttäuschung am Ende perfekt passte. Charlotte, die stets von einer Familie träumte, musste sich mit den Herausforderungen von Unfruchtbarkeit und der Adoption auseinandersetzen – ein Thema, das vielen Fans besonders naheging. Die Schauspielerin, die selbst Mutter von zwei Adoptivkindern ist, hat sich immer wieder über die Verbindung zwischen ihrer Rolle und ihrem echten Leben geäußert. Ihr Einblick in die Entstehungsgeschichte zeigt, wie stark die Serie von persönlichen Erfahrungen geprägt ist.

Getty Images "Sex and the City"-Darstellerinnen Kristin Davis und Cynthia Nixon, 2024

Getty Images Der Cast von "Sex and the City": Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

