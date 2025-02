Kristin Davis plaudert "Sex and the City"-Geheimnisse aus

Kristin Davis (59), bekannt als Charlotte York aus Sex and the City, hat eine neue Rolle übernommen: Als Gastgeberin ihres eigenen Podcasts "Are You a Charlotte?" teilt sie mit ihren Fans bisher unbekannte Geschichten rund um die Kultserie. Im Gespräch mit People gibt die Schauspielerin einen Einblick in ihre Motivation für das Projekt und stellt klar, dass es ihr vor allem darum geht, die besonderen Momente und auch Herausforderungen der Serie zu würdigen. Kristin erzählte auch, wie sie, Sarah Jessica Parker (59), Cynthia Nixon (58) und Kim Cattrall (68) das erste Mal bei einer Leseprobe aufeinandertrafen, kurz bevor die Dreharbeiten begannen. "Es gab eine seltsame Alchemie, die mit uns und unseren Figuren, aber auch mit uns und einander passiert", sagte sie und fügte hinzu: "Die Chemie ist etwas, das man nicht planen kann. Wir waren einfach so aufgeregt, dass wir vier zur Besetzung gehörten – das war wirklich etwas Unerhörtes – und dass wir in Manhattan sein und auf der Straße drehen würden."

Jahre nach dem Ende der Serie gab es allerdings einen Bruch zwischen Kim und den anderen drei Frauen. Dazu äußerte sich Kristin sehr respektvoll. Sie habe die Darstellerin der Samantha Jones schon lange nicht mehr gesehen, doch sie habe damals darum gebeten, dass nicht über sie gesprochen wird. Kristin betonte nun, dass sie das auch ehren wolle: "Ich mache diesen Podcast, um darüber zu sprechen, was jetzt anders ist, was wir vielleicht falsch gemacht haben. Ich möchte ihren Anteil an der Show feiern. Denn es ist ein riesiger, riesiger Teil. Er muss gefeiert, respektiert und hochgehalten werden." Neben Geschichten aus der "Sex and the City"-Ära reflektiert Kristin auch über die Anfänge ihrer Karriere, als sie in den 1990er-Jahren für "Melrose Place" gecastet wurde. Damals habe der Druck eines schlanken Schönheitsideals sie dazu gebracht, exzessiv zu trainieren und die Ernährung stark einzuschränken – bis hin zu Ohnmachtsanfällen.

Kristin erzählte außerdem, dass es damals an Filmsets oder auf Partys häufig viel Alkohol und andere Drogen gegeben habe. Sie sei froh, dass ihr früh genug ein Licht aufgegangen sei und sie sich von dem Konsum lösen konnte. "Ich habe früh angefangen zu trinken", erinnert sie sich. "Es war Freiheit. Bis es das nicht mehr war", sagte sie und erklärte zudem: "Wenn ich die Schauspielerei nicht geliebt hätte, glaube ich nicht, dass ich aufgehört hätte, denn ich hätte keinen Grund gehabt, aufzuhören." Privat hielt sich Kristin bisher eher bedeckt, doch der Podcast hat ihr die Möglichkeit gegeben, auch hier ihre Zurückhaltung etwas zu lösen. Kollegin Cynthia Nixon schwärmte: "Es ist wundervoll zu sehen, wie sie die Verantwortung für diese neue Welt übernimmt, die sie erschafft." Fans dürfen sich also auf eine Mischung aus Nostalgie, ehrlichen Geschichten und jeder Menge Insider-Wissen freuen. In der ersten Folge spricht die Charlotte-Darstellerin auch ganz ehrlich über ihr Gehalt.

Getty Images Der Cast von "Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon und Kim Cattrall

Getty Images Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kim Cattrall im Mai 2008

