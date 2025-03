Darum wollte Kristin Davis Alec Baldwin so lange daten

Kristin Davis (60) hat Details über ihre frühere Beziehung zu Alec Baldwin (66) enthüllt. In einem Gespräch im Podcast "Literally! With Rob Lowe" sprach die Schauspielerin ungewohnt offen über ihre Zeit mit dem berühmten Hollywood-Star. "Alec Baldwin war so reich, als ich ihn datete", bemerkte Kristin scherzhaft. Die Beziehung fand in den frühen 2000er-Jahren statt, als Alec bereits ein erfolgreicher Schauspieler mit einer beeindruckenden Karriere gewesen war. Besonders ein Luxusdetail beeindruckte Kristin: das atemberaubende Haus, das Alec in Amagansett, einem exklusiven Bereich der Hamptons, besessen hatte.

Dieses Haus scheint einen bleibenden Eindruck bei Kristin hinterlassen zu haben. "Das war eines der besten Dinge an Alec Baldwin, als ich ihn datete – sein unglaubliches Haus", verriet sie weiter im Gespräch. Die Schauspielerin, die auch über unangenehme Erfahrungen in der Dating-Szene sprach, stellte dabei klar, dass Alec zu dieser Zeit keine finanziellen Probleme gehabt habe. Im Gegenteil, seine beeindruckende Residenz sei ein Ort gewesen, den sie offenbar in bester Erinnerung behalten hat. Obgleich die Beziehung irgendwann endete, scheinen charmante Erinnerungen an diese besondere Zeit noch immer nachzuwirken.

Kristin ist bekannt dafür, ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, was ihre aktuellen Details umso überraschender macht. Alec, der zu dieser Zeit bereits ein gefeierter Schauspieler war, hatte zu Beginn der 2000er-Jahre wie Kristin selbst turbulente Jahre hinter sich. Die beiden gingen schließlich getrennte Wege, doch es scheint, als hätten sie ihre gemeinsame Zeit positiv in Erinnerung behalten. Privat engagiert sich Kristin übrigens stark für Kinderhilfsprojekte und Adoptivkinder – ein Thema, das ihr als Mutter besonders am Herzen liegt. Alec hingegen ist mittlerweile Vater von sieben Kindern und führt ein turbulentes Familienleben mit seiner Frau Hilaria.

Getty Images Kristin Davis bei der Premiere von "And Just Like That" in New York City

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Familie beim Hamptons International Film Festival 2022

