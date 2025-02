Sarah Jessica wollte Kristin Davis auf Dating-App anmelden

Kristin Davis (59) hat offenbart, dass Sarah Jessica Parker (59) sie beinahe auf eine Dating-App gebracht hätte – gegen ihren Willen. Im Gespräch mit dem Magazin People erzählte die Sex and the City-Darstellerin, dass ihre langjährige Freundin und Kollegin versucht habe, sie auf diese Weise wieder ins Dating-Leben einzuführen. "Sarah Jessica wollte ein Profil für mich erstellen", scherzte Kristin und fügte lachend hinzu: "Ich habe gesagt: 'Sarah Jessica, ich werde dich umbringen! Nicht machen!'" Der Gedanke, ihr Liebesleben einer App anzuvertrauen, sei für die Schauspielerin und zweifache Mutter jedoch ein klares No-Go.

Die 59-Jährige gestand, dass sie momentan nicht aktiv auf Partnersuche sei, aber offen für die Möglichkeit bleibe. Sie erklärte, dass das Dating als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern – Gemma Rose und Wilson – eine Herausforderung sei. In der Vergangenheit habe sie sich durchaus bemüht, eine Beziehung zu finden, doch die Dates seien selten erfolgreich gewesen. Kristin fügte hinzu, dass ihre südstaatliche Erziehung, die sie lehrte, "aggressiv nett" zu sein, oft missverstanden worden sei. "Männer glauben dann schnell, dass man Interesse hätte, obwohl das nicht der Fall ist", sagte sie. Obwohl Kristin in ihrer berühmtesten Rolle als Charlotte York die romantische Idealvorstellung von Ehe und Partnerschaft verkörperte, habe Kristin persönlich nie den Wunsch gehabt, zu heiraten. Sie betonte, dass sie sich stattdessen auf ihre Karriere konzentriert habe.

Während sie sich in ihrem echten Leben von ihrer SATC-Figur unterscheidet, teilt Kristin jedoch auch spannende Anekdoten aus ihrer eigenen Vergangenheit. In ihrer jetzigen Podcast-Serie "Are You a Charlotte?" erinnert sie sich an verrückte Dating-Erlebnisse, darunter eine Geschichte aus den 1990ern, in der ein Mann sie plötzlich geghostet habe – und ihr bis heute 5.000 Dollar schulde. "Es fühlt sich komisch an, diese Dinge öffentlich zu erzählen, weil ich normalerweise sehr zurückhaltend bin, wenn es um mein Privatleben geht", gab sie zu. Dennoch scheint Kristin es zu genießen, die Themen der Serie aus einem ganz persönlichen Blickwinkel neu zu beleuchten und dabei gleichzeitig ihre Fans mit Geschichten aus ihrem Leben zu begeistern.

Getty Images Cynthia Nixon, Kristin Davis, Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker

Getty Images Kristin Davis bei der Premiere von "And Just Like That" in New York City

