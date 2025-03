Die "Sex and the City"-Stars drehten mit Pornodarstellern

Kristin Davis (60), bekannt als Charlotte York aus der Kultserie Sex and the City (SATC), blickte in ihrem Podcast "Are You A Charlotte?" auf die Dreharbeiten der ersten Staffel zurück und teilte dabei eine überraschende Anekdote. In einer Szene der sechsten Episode ging es um ein Spanking-Video, das Miranda Hobbes entdeckt und daraufhin mit ihrer Freundin Carrie Bradshaw thematisiert. Für eine spätere Szene, in der die Seriencharaktere Menschen beim Sex durch ein Fenster beobachten, kamen tatsächlich Pornodarsteller zum Einsatz. "Ich erinnere mich, dass wir damals alle ein bisschen traumatisiert waren", gestand Kristin in ihrer Rückschau.

Zu Beginn der Serie spielte Sexualität eine zentrale Rolle, wie die Schauspielerin betonte. Besonders für die Darstellung der offenherzigen Samantha Jones und die Abenteuer von Carrie und Co. war es essenziell, Tabus zu brechen und augenzwinkernd intime Themen zu beleuchten. Noch heute zählt das Kippen der Köpfe zu einer der ikonischsten Szenen in der Serie, wurde in Trailern gezeigt und hat sich in die Erinnerung der Fans gebrannt. Während der Podcast-Folge reflektierte Kristin jedoch auch über ihre anfängliche Unsicherheit und die Herausforderungen, die die freizügigen Drehbücher mit sich brachten. Heute sehe sie vieles entspannter und kommentierte lachend: "Mehr Power für sie."

Auch privat war Kristin stets voller Anekdoten aus ihrer Zeit bei "Sex and the City". In besagtem Podcast gestand sie, welcher Handlungsstrang ihr persönlich am wenigsten gefallen habe: Eine Episode aus Staffel sechs, in der Charlotte und ihr Ehemann Harry, gespielt von Evan Handler (64), unter einer Lebensmittelvergiftung litten und die beiden auf dem Badezimmerboden zeigen. "Ich wollte das nicht machen", erklärte Kristin, doch die Autoren setzten sich durch. Charlotte York bleibt dennoch eine ihrer bekanntesten Rollen, und auch für die Nachfolgeserie And Just Like That trat Kristin wieder mit Sarah (59) und Cynthia (58) vor die Kamera.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Sex and the City"-Cast Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Kristin Davis als Charlotte in "Sex and the City"

Anzeige Anzeige