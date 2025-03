Kristin Davis verrät: Dieser Star lehnte SATC-Comeback ab

Kristin Davis (60), bekannt aus ihrer Rolle als Charlotte York in Sex and the City, hat kürzlich in ihrem Podcast "Are You a Charlotte?" enthüllt, warum ein bekanntes Gesicht in der Revival-Serie And Just Like That nicht zurückkehrte. Die Schauspielerin sprach darüber, dass sie auf Kyle MacLachlan (66) getroffen sei, der in der Originalserie Charlottes ersten Ehemann Trey MacDougal gespielt hatte. Kristin habe ihn direkt gefragt, warum er sich gegen die Rückkehr entschieden habe, und seine Antwort sei ein wenig überraschend gewesen. "Ich wollte, dass es einfach großartig ist", habe ihr Co-Star erklärt.

Kyle, der in den Staffeln drei und vier der Originalserie zu sehen war, soll damit angedeutet haben, dass er nicht wollte, dass eine Rückkehr seiner Figur einen melancholischen Unterton bekommt. "Es gibt etwas Trauriges daran", habe der Schauspieler ergänzt. Für Fans der Serie bleibt somit die Hoffnung auf ein mögliches Comeback von Trey ungewiss. Kristin selbst gab in ihrem Podcast allerdings keine weiteren Details preis, ob und wie die Produzenten der Serie Kyle erneut für eine Rückkehr gewinnen könnten. Zuletzt erlebten die Zuschauer mehrere Überraschungen durch bekannte Gastauftritte in der Fortsetzung und spekulieren bereits, welche alten Gesichter noch zurückkehren könnten.

In ihrem Podcast "Are You a Charlotte?" erzählte Kristin auch von einer geplanten Storyline, die jedoch nie realisiert wurde. In dieser sollten ihre Figur Charlotte und Miranda, gespielt von Cynthia Nixon (58), gleichzeitig schwanger werden. Die Idee wurde von Serienschöpfer Michael Patrick King während eines der Planungslunches vorgestellt. Letztlich entschieden sich die Macher jedoch dagegen. Kristin beschrieb ihre Enttäuschung über diese Entscheidung, die jedoch durch den pragmatischen Ansatz der Serie begründet war: Die Storylines sollten auf den persönlichen Erlebnissen der Autoren basieren, und da es nur wenige Eltern in der Autorengruppe gab, fehlte die Inspiration für zwei parallele Schwangerschafts-Storylines.

Getty Images Kyle MacLachlan, April 2024

Getty Images "Sex and the City"-Darstellerinnen Kristin Davis und Cynthia Nixon, 2024

