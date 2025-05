Kristin Davis will keine Fragen zu Penisgrößen beantworten

Kristin Davis (60) sieht sich nach fast 30 Jahren als Charlotte York aus Sex and the City noch immer mit einer Frage konfrontiert, die sie zunehmend nervt: "Bedeutet Größe beim Mann wirklich alles?" In der neuesten Folge ihres Podcasts "Are You a Charlotte?" verriet die Schauspielerin, dass sie diese intime Frage regelmäßig – ob im privaten Umfeld oder in Talkshows – gestellt bekommt. Zusammen mit Camilla Luddington (41), bekannt aus Grey's Anatomy, diskutierte Kristin offen darüber, wie sehr sie es stört, dass die Leute sie tatsächlich fragen, ob sie für alle Frauen sprechen könne, und appellierte: "Hört auf, mich unter Druck zu setzen!" Camilla unterstützte Kristin in ihrem Wunsch nach weniger unangemessenen Fragen von außen.

Auslöser für diese immer wiederkehrenden Fragen ist eine legendäre Szene aus der ersten "Sex and the City"-Staffel, in der Kim Cattralls (68) Figur Samantha für Aufregung sorgte, weil ihr Serienfreund James einen kleinen Penis hat. In einer Clubszene teilt sie ihren Frust mit ihren Freundinnen auf der Toilette, woraufhin Carrie, gespielt von Sarah Jessica Parker (60), antwortet: "Größe ist nicht alles." Daraufhin vergleicht Samantha James' Penis allerdings mit einer Gurke. Kristin erinnerte sich im Podcast an die hitzige Debatte am Set über die Bezeichnung "Gherkin" – zu Deutsch: Cornichon-Gurke – für James' vermeintliches Manko. Damals musste sogar jemand aus der Crew extra losziehen, um der Gruppe ein echtes Beispiel zu präsentieren, wie Kristin lachend berichtete. Damals gab es schließlich noch keine Smartphones. Ihre Figur Charlotte reagiert in der Szene zudem überraschend mit der Frage: "Wie ist er mit seiner Zunge?"

Privat zeigte sich Kristin schon immer deutlich zurückhaltender als ihre Kultfigur Charlotte, mit der sie oft verwechselt wird. Sie legt großen Wert darauf, dass nicht jede Frau pauschal dieselben Wünsche im Schlafzimmer hat, und warf in ihrem Podcast ein: "Wir müssen anerkennen, dass das nicht für jede Frau wichtig ist." Ihre Podcast-Partnerin konterte charmant: "Meinst du mit der Zunge?" Woraufhin Kristin entgegnete, dass viele Männer glauben würden, das sei ein universeller Wunsch – eine Ansicht, die sie aber nicht unumwunden teilt. Obwohl sie selbst sehr zurückgezogen lebt, macht sie sich immer wieder dafür stark, dass Frauen nicht auf stereotype Rollen festgelegt werden – vor oder hinter der Kamera. Kürzlich reflektierte sie auch darüber, wie es ihr damals beim Dreh von Sexszenen für "Sex and the City" erging.

Getty Images Cynthia Nixon, Kristin Davis, Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker

Getty Images Kristin Davis und Sarah Jessica Parker beim Dreh von "Sex and the City" 2003 in New York

