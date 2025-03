Neues Gesicht: Er wird Investor bei "Die Höhle der Löwen"

In wenigen Wochen startet die neue Staffel von Die Höhle der Löwen. Für Nils Glagau (49), Tillman Schulz (35) und Tijen Onaran wird es vorerst der letzte Auftritt in der TV-Show sein – die Investoren verlassen das Löwenrudel. Doch traurige Zuschauer können sich schon jetzt auf ein neues Gesicht freuen! Wie die Bild erfahren haben will, soll Christian Miele ab der darauffolgenden Herbst-Staffel zu sehen sein. Bei seinem Nachnamen dürften einige Leser nun hellhörig geworden sein – und zwar zu Recht! Christians Onkel ist kein Geringerer als Markus Miele, der Chef des weltbekannten Haushaltsgeräteherstellers.

Christian machte sich vor allem einen Namen in der deutschen Start-up-Szene. In die Fußstapfen seines Onkels möchte er nicht treten, wie er in einem Interview klargestellt haben soll. "Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Aber ich habe keine Ambitionen, ins Familienunternehmen einzusteigen. Ich würde da nicht reinpassen – und außerdem ist alles geregelt. Ich bin in der Start-up-Welt genau richtig", soll er verraten haben, wie das Newsportal berichtet.

Bevor die Herbst-Staffel ausgestrahlt wird, dürfen sich die Zuschauer bereits am 28. April über neue Folgen der Gründershow freuen. Doch damit nicht genug! Die Macher des Formats haben für die Fans noch eine weitere Überraschung in petto: Bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung wird die aktuelle Folge bei dem Streamingdienst RTL+ abrufbar sein. Das berichtete unter anderem DWDL.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Miele im Mai 2023

Anzeige Anzeige

RTL Die Investoren der 14. "Die Höhle der Löwen"-Staffel

Anzeige Anzeige

Anzeige