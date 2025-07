Frank Thelen feiert sein Comeback bei "Die Höhle der Löwen"

Lange wurde es gemunkelt, nun ist es offiziell: Frank Thelen (49) kehrt in die TV-Show Die Höhle der Löwen zurück. Das geht aus einer Pressemitteilung von RTL hervor. Mit der neuen Staffel, die ab dem 25. August bei VOX und ab dem 18. August auf RTL+ verfügbar sein wird, ist der Unternehmer wieder dauerhaft Teil der Investoren-Riege. Frank war von 2014 bis 2020 eines der bekanntesten Gesichter der Show und hatte im vergangenen Herbst bereits zum Jubiläum einen einmaligen Auftritt. Der Unternehmer selbst zeigt sich über sein Comeback begeistert: "Es fühlt sich an wie nach Hause kommen. 'Die Höhle der Löwen' ist für mich kein reines Entertainment, sondern ein Ort, an dem aus Ideen Unternehmen werden." Er ist sich sicher, dass diese Staffel besonders stark werden wird – mit überraschenden Pitches und unvorhergesehenen Investments.

Neben ihm sind Dagmar Wöhrl (71), Judith Williams (53), Ralf Dümmel (58), Carsten Maschmeyer (66) und Janna Ensthaler mit von der Partie. Doch die neue Saison bringt noch mehr frischen Wind: Zwei neue Elemente halten Einzug in die Sendung und sollen für zusätzliche Spannung sorgen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich unter anderem über "Battle-Pitches" freuen. Hierbei treten in jeweils einer Minute zwei Gründungsprojekte direkt gegeneinander an, wobei nur eines die Chance auf einen vollständigen Pitch erhält. Zusätzlich bietet eine neue Rubrik Einblicke hinter die Kulissen: Der Moderator Amiaz Habtu (47) empfängt die Gründer im Ankunftsbereich, wo die Nervosität und Vorfreude vor dem großen Auftritt eingefangen werden.

Der Unternehmer galt jahrelang als Publikumsliebling der Show und prägte mit seinem direkten, klaren Stil die Dynamik der Investoren-Runde. Dass inzwischen gleich mehrere Löwen verabschiedet wurden, macht seine Rückkehr für manche Fans umso erfreulicher. Frank selbst hat mit seinen Unternehmensbeteiligungen und Buchveröffentlichungen viele Menschen inspiriert. Ob sein offenes, meinungsstarkes Auftreten für neuen Zündstoff in der Jury sorgt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Mit ihm kehrt ein bekanntes Gesicht in die "Höhle" zurück, das bei vielen treuen Zuschauern Kultstatus genießt.

Getty Images Frank Thelen, 2020

Getty Images Frank Thelen, 2023

Getty Images Frank Thelen, 2025