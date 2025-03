US-Comedian Tracy Morgan bricht bei Knicks-Spiel zusammen

Tracy Morgan (56) wollte sich am Montagabend eigentlich nur das Basketballspiel der New York Knicks gegen Miami Heat anschauen. Wie mehrere Videos auf X zeigen, kam es dort zu einem kleinen Schockmoment: Der Comedian saß auf seinem Platz direkt am Spielfeldrand, als er sich plötzlich erbrach. Darüber hinaus soll er laut Augenzeugen Nasenbluten gehabt haben und kaum in der Lage gewesen sein, aufzustehen. Der einstige Saturday Night Live-Darsteller wurde nach dem Vorfall in einem Rollstuhl aus der Arena gefahren, während er sich ein Handtuch vor das Gesicht hielt.

Welche Ursache zu dem Zusammenbruch des 56-Jährigen führte, ist bislang unklar. Tracys Fans zeigen sich besorgt: Unter einem Instagram-Post häufen sich die Kommentare. "Geht es dir gut?" und "Ich hoffe, es ist alles in Ordnung, Tracy", betonen zwei Nutzer, während ein weiterer schreibt: "Es könnte die Folge von etwas viel Schlimmerem gewesen sein, als wir wissen. Ich wünsche ihm alles Gute." Wie People berichtet, meldete sich außerdem ein Vertreter des Madison Square Garden, wo das Spiel stattfand, zu Wort: "Wir hoffen, dass es Tracy bald besser geht und freuen uns darauf, ihn wieder auf dem Platz zu sehen."

Die Gesundheit des "30 Rock"-Stars führte bereits in der Vergangenheit zu Besorgnis. Es ist bekannt, dass er die Zuckerkrankheit Diabetes hat und sich 2010 einer Nierentransplantation unterzog. Vier Jahre später war Tracy außerdem in einen schweren Autounfall verwickelt, bei dem ein Freund ums Leben kam. Er selbst lag einige Tage im Koma und saß fünf Monate in einem Rollstuhl, während er wieder lernte, zu sprechen und zu gehen. Im Juni 2019 kam es dann erneut zu einem Unfall: Tracys Auto wurde beim Abbiegen von einem anderen gerammt.

Getty Images Tracy Morgan im März 2024

Getty Images Tracy Morgan im November 2023

