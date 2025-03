Next Step: Carina und Chika Ojiudo-Ambrose sind umgezogen

Bei Carina und Chika Ojiudo-Ambrose ist einiges los: Die beiden sind nicht nur frisch gebackene Ehefrauen, auch ihr Zuhause hat ein kleines Upgrade bekommen. Die beiden Frauen sind von einer Wohnung in ein Haus gezogen. Auf Instagram geben sie ihren Fans einen Einblick: "Endlich ist es raus, wir sind umgezogen", schreiben sie zu dem Video, in dem sie ihre Community in ihrem neuen Zuhause willkommen heißen.

Gleich die erste Sequenz verrät, was Sache ist. "Ojiudo-Ambrose" steht auf dem Klingelschild – nachdem Carina bereits ihren Instagram-Namen geändert hat, ist das der Beweis, dass sie den Namen ihrer Liebsten nach der standesamtlichen Hochzeit angenommen hat. Eine ausführliche Roomtour ihres neuen Heims gibt es noch nicht, sie zeigen jedoch den großzügigen und hellen Eingangsbereich ihres Hauses, von dem eine Treppe nach oben führt. Von dort aus geht es in ein geschmackvoll eingerichtetes Wohnzimmer mit Terrassentür, hellem Sofa, Pflanzen und hellen Teppichen. Carina und Chika tanzen fröhlich vor der Kamera und machen damit deutlich: Die beiden haben ihr Traumhaus gefunden.

Die Forsthaus Rampensau-Stars mögen es, ihre Fans vor vollendete Tatsachen zu stellen. Bereits im Mai 2024 verlobten sie sich miteinander, über konkrete Hochzeitspläne plauderten sie seitdem nichts mehr aus. Dass die beiden schon vergangenen Dezember gemeinsam vor den Traualtar getreten sind, teilten sie erst knapp einen Monat später auf Social Media. "Endlich bist du auch auf dem Papier meine Frau", schrieb Carina zu einem Video, in dem die romantischen Eindrücke ihres besonderen Tages mit Chika festgehalten wurden.

Instagram / carina.nl Chika und Carina Ojiudo-Ambrose im März 2025

Instagram / carina.nl Carina Nagel und ihre Partnerin Chika Ojiudo-Ambrose, Oktober 2024

