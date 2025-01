Carina Nagel bricht frühzeitig "Germany Shore"-Reaction ab

Seit Beginn der neuen Staffel von Germany Shore ist es die Aufgabe von Carina Nagel und Maurice Dziwak (26), jede Folge der neuen Staffel zu kommentieren und auf all das Drama zu reagieren – ihre Reaktionen werden als sogenannte Reaction-Videos auf dem offiziellen YouTube-Account geteilt. Doch jetzt gibt es eine riesige Überraschung: Carina macht Schluss mit "Germany Shore"! Das Video zur Folge acht der Reality-Show endet mit einer Ankündigung der Influencerin, in der sie meint: "Ich werde frühzeitig die Reactions abbrechen, weil [in der Show] einfach Sachen passieren, die ich mit mir einfach nicht vereinbaren kann, wo ich nicht dahinterstehe." Bisher ist noch unklar, wer nun die neue Dame an Maurice' Seite sein wird.

Doch was genau ist denn in der abgedrehten Party-Show eigentlich vorgefallen, dass Carina sich nun ganz davon abwendet? Sie selbst fordert ihre Fans auf Instagram nur dazu auf, das letzte Video zu gucken – es würde alles erklären. Tatsächlich scheint es darin so, als gäbe es zwei Themen, mit denen Carina nicht einverstanden ist. Teilnehmer Wilson Coenen lässt einige abfällige Bemerkungen über Bisexualität fallen. Als sein Flirt Dana auf einer Party eine andere Frau küsst, wirft er ihr wütend an den Kopf: "Bist du bi, oder was? Wie eklig! Das ist peinlich! Akzeptiere meine Meinung, oder eben nicht." Doch das ist noch nicht alles: Auch Teilnehmer Oguzhan Gencel treibt es zu weit. In der aktuellen Folge legt er extrem übergriffiges Verhalten an den Tag, fasst so manche Teilnehmerin gegen ihren Willen an. Für Carina geht das gar nicht.

Dass Carina so standhaft ihre Prinzipien und Grenzen verteidigt, hat einen guten Grund: Seit anderthalb Jahren ist sie selbst mit einer Frau zusammen. Im Mai 2024 haben die beiden sich sogar verlobt und scheinen superglücklich miteinander! Carina hat auch schon so einige Wünsche für ihre Trauung mit Chika Ojiudo-Ambrose. Im Podcast "Truth or Trash" gab sie preis, dass sie gerne im Wald heiraten würde. "Von den Menschen her wird sie [die Hochzeit] klein, weil ich Menschen hasse. Aber sie wird trotzdem richtig fett aufgefahren. Ich will vier Brautkleider haben", schwärmte sie damals.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Oguzhan Gencel

Instagram / carina.nl Carina Nagel und ihre Partnerin Chika Ojiudo-Ambrose, Oktober 2024

