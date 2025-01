Carina Nagel und ihre Chika haben standesamtlich geheiratet

Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose haben das Jahr 2025 als verheiratetes Paar begonnen. Nach der Verlobung im Mai heirateten die beiden schon am 12. Dezember standesamtlich. Das verraten die beiden Influencerinnen nun in einem romantischen Instagram-Video. Darin sind einige Momente ihrer Hochzeit eingefangen, die sie jetzt mit ihren Followern teilen. Chika trägt in dem Clip einen rostroten Anzug mit einer Weste und einer Fliege. Ihre rothaarige Partnerin präsentiert sich in einem schulterfreien, weißen Kleid. Nach der Trauung geben sich die Forsthaus Rampensau-Bekanntheiten vor ihren Freunden und Familien einen Kuss. Etwas unkonventionell ist das High Five, das darauf folgt.

Zu dem Video schreibt Carina: "Offiziell Familie Ojiodu-Ambrose. Endlich bist du auch auf dem Papier meine Frau." Über diese schönen Neuigkeiten freuen sich auch einige Realitystars. "Zwei wunderschöne Seelen, die zueinander gefunden haben. Eure Liebe spürt man von weiter Ferne und sie zeigt, wie magisch das Leben sein kann, wenn man den richtigen Menschen an seiner Seite hat", heißt es in einem Kommentar von DschungelcampStar Maurice Dziwaks (26) Account, den momentan seine Partnerin Leandra führt. Cecilia Asoro (28) schwärmt: "Oh mein Gott, so schön!"

Die Zeit als frisch verheiratetes Paar konnten Carina und Chika erst einmal ohne die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit genießen. Über einen Monat lang hielten die beiden Realitystars ihre standesamtliche Trauung geheim. Die richtige Hochzeit soll allerdings noch folgen. Von ihren Plänen berichtete die Ex on the Beach-Bekanntheit schon vor einigen Wochen im Podcast "Truth or Trash". "Ich möchte eine Waldhochzeit haben, so wie bei Twilight", erzählte sie.

Anzeige Anzeige

© Joyn/Nadine Rupp Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose, "Forsthaus Rampensau"-Kandidatinnen 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Realitystar

Anzeige Anzeige