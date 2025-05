Carina Nagel findet Drama um Cecilia und Melody "peinlich"

In der Welt der Reality-TV-Stars wird es nie langweilig! Eines der neuesten Streitthemen: Cecilia Asoro (29) wirft Melody Haase (31) Rassismus vor, diese dementiert die Anschuldigungen jedoch. Auf das Drama zwischen den beiden Influencerinnen reagiert nun auch eine weitere Lady aus der Branche – und zwar Carina Nagel. In ihrer Story auf Instagram belächelt sie den Beef der Frauen. "Es ist so lustig, wirklich. Vor allem, wenn man weiß, was alles hinter den Kulissen passiert. Dann wird es nicht nur komisch und cringe, dann wird es auch noch peinlich", seufzt sie.

Melody und Cecilias Streit startete angeblich auf einem Playboy-Event. Carina ist der Meinung, dass wohl Alkohol eine Rolle bei der Auseinandersetzung der Medienpersönlichkeiten spielte. "Es ist ja so lustig, wie die Menschen sich verhalten, wenn sie drunk sind und den Alkohol nicht so ganz vertragen – und mutig werden", merkt die Forsthaus Rampensau-Teilnehmerin in ihrer Story an und ergänzt: "Bin so froh, mich von dieser Person entfernt zu haben."

Auf welche der zwei Damen Carina mit ihren Worten anspielt, führt sie nicht näher aus. Gemeint ist aber höchstwahrscheinlich ihre frühere "Forsthaus Rampensau"-BFF Melody. Obwohl sie, Carina, Chika Ojiudo-Ambrose und Noëlla Mbomba während des Formats ein Dream-Quartett bildeten, lief es fernab der Kameras wohl alles andere als prickelnd – zumindest was die Verbindung zu Melody betrifft. "Wir teilen einfach zu unterschiedliche Ansichten bei mehreren Dingen. Das hätte einfach nicht funktioniert", erklärten Carina und ihre Partnerin Chika damals im Netz. Während die beiden Frauen und Noëlla wohl nach wie vor guten Kontakt haben, gehört die vierte im Bunde nicht mehr dazu.

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Star

©Joyn Noëlla Mbomba und Melody Haase bei "Forsthaus Rampensau" Germany, 2024

