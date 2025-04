Carina Nagel tätowiert sich Namen ihrer Frau ins Gesicht

Reality-TV-Star Carina Nagel hat ihrem Liebesglück mit ihrer Frau Chika Ojiudo-Ambrose ein dauerhaftes Denkmal gesetzt – und das im wahrsten Sinne des Wortes. In einem neuen Instagram-Video präsentierte die Influencerin stolz ihr frisches Gesichtstattoo. Direkt am rechten Ohr prangt nun der Vorname ihrer Herzensdame in eleganter, geschwungener Schrift. Ein mutiger Schritt, den viele ihrer Fans feiern. Sie finden, das Tattoo sei "wunderschön gestochen" und bezeichnen es als "echten Liebesbeweis".

Auch die Familie von Carina hat bereits auf das Tattoo reagiert – und das mit einer ordentlichen Prise Humor. Während ihre Oma das Tattoo zumindest als "niedlich und fein" akzeptierte – sie hätte ihr scherzhaft "den Hals umgedreht", wäre es auffälliger ausgefallen – reagierte ihre Mutter humorvoll, aber dennoch ein wenig kritischer. "Wie kann man nur so blöd sein und sich im Gesicht einen Namen tätowieren lassen?", wetterte sie mit einem Augenzwinkern, machte aber auch klar: Sollte es irgendwann zu einer Trennung kommen, bliebe Chika ihr trotzdem verbunden, immerhin sei der Name "verewigt".

Carina und Chika begannen das Jahr 2025 frisch verheiratet. Ihre standesamtliche Trauung hatten sie jedoch ein paar Wochen lang für sich behalten, bevor sie das Geheimnis mit ihren Followern auf Instagram teilten. In einem romantischen Video zeigten die beiden Influencerinnen einige Highlights ihrer Hochzeit, die bereits am 12. Dezember 2024 stattgefunden hatte. Carina in einem weißen, schulterfreien Kleid und Chika in einem rostroten Anzug mit Weste und Fliege sorgten für strahlende Augen bei ihren Fans. Mit einem Kuss besiegelten sie ihre Liebe. Ein etwas ungewöhnliches High Five direkt danach blieb den Fans ebenfalls in Erinnerung. Die standesamtliche Eheschließung war der erste Schritt in ihr gemeinsames Leben, Carina träumt allerdings bereits von einer weiteren, größeren Hochzeit im Wald, ganz im Stil von "Twilight".

Instagram / carina.nl Carina Nagels Gesichtstattoo, April 2025

Instagram / carina.nl Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel, Reality-Pärchen

