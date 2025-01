Kontaktabbruch von Carina und Chika zu Forsthaus-BFF Melody

Beim Forsthaus Rampensau bildeten sich zwei Lager: Carina Nl, Chika Ojiudo-Ambrose, Melody Haase (30) und Noëlla Mbomba gegen den Rest. Zwischen den Girls schien eine echte Freundschaft zu entstehen – daher werden sich die Fans wohl wundern, nun das zu erfahren: In ihrer Instagram-Story beantworten Carina und Chika, ob sie noch Kontakt zu Melody haben. "Nein, aber dafür umso besseren zu Noëlla", antwortet das Paar.

Im Forsthaus waren alle vier noch ein Herz und eine Seele. Was genau sich nach dem Format geändert hat, erläutern die beiden Mädels nicht. Ihre Antwort auf eine Nachfrage der Community halten sie sehr neutral: "Wir teilen einfach zu unterschiedliche Ansichten bei mehreren Dingen. Das hätte einfach nicht funktioniert." Böses Blut scheint aber wohl nicht zwischen ihnen zu fließen. Zumindest nahm Carina vor wenigen Wochen die Blondine noch vor den Mitkandidaten in Schutz. Als Peter Klein (57), Ginger Costello, Michael Schüler (27), Marvin Linke (32) und Yvonne Woelke (45) in einem Social-Media-Livestream über Melody lästerten, ergriff die 25-Jährige für diese Partei. "Das finde ich wirklich beschämend", verurteilte Carina das Verhalten der Rampensäue.

Melody, als alter Reality-TV-Haase, brachte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin mit ins Forsthaus. Noëlla stellte dort schnell unter Beweis, dass sie das Zeug zur echten Rampensau hat. Auch die Freundschaft dieser beiden Girls hat die Ausstrahlung des gemeinsamen Formats aber offenbar nicht überlebt. Nicht nur aufmerksame Fans, sondern auch Marlisa Rudzio (35) fiel auf, dass sie sich gegenseitig nicht mehr auf Instagram folgen. Die Moderatorin hakte bei dem Model nach – und teilte das Video ihres Gesprächs in den sozialen Medien. "Ich und Melody, wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Ich brauche kein Drama in meinem Leben, ich habe meinen Frieden gefunden und Menschen, die mich triggern, da bin ich raus", lautete Noëllas eindeutige Antwort.

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Realitystar

Instagram / noellanyoy Noëlla Mbomba im Mai 2024

