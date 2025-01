Rauchverbot im Forsthaus: Carina Nagels Nerven liegen blank

Im Forsthaus Rampensau halten sich nicht alle Promis an die Hausregeln. In Folge 13 zieht die Produktion ihre Konsequenz: Den Rampensäuen wird nicht nur das warme Wasser abgestellt, sondern auch – was für einige viel schlimmer ist – die Zigaretten weggenommen. Vor allem Carina ist völlig schockiert. Nach wenigen Stunden zeigen sich bei der Beauty auch die ersten Entzugserscheinungen. Zunächst sitzt sie nur mit höchst unglücklicher Miene herum. Es wirkt, als könnte sie an nichts anderes denken. Nach ein paar Stunden kippt die Stimmung richtig. Carina wird richtig zickig – ausgerechnet gegenüber ihrer liebsten Chika.

Eine echte Rampensau muss auch kreativ sein. Die Realitystars machen es vor: Anstatt ihres geliebten Tabaks drehen sie sich Zigaretten mit Tee. Als Chika ein paar Züge von Carinas Tee-Glimmstängel verschwendet, wird sie richtig fuchsig. "Ich hab eh keine und dann nimmt sie auch noch meine", beschwert sie sich. Als ihre Partnerin sie dann als "gereizt" bezeichnet, zieht sie beleidigt ab. "Mit dir kann ich eh nicht reden", wirft sie Chika vor, als diese kurz darauf das klärende Gespräch mit ihr sucht. Jonathan Steinig (29) und Michael Schüler (27) dürfen am Abend dann entscheiden, welche zwei Kandidaten eine Gute-Nacht-Zigarette bekommen. Jona fällt die Entscheidung leicht: Ginger Costello und er selbst. Carina ist den Tränen nahe. Von seiner Begründung fühlt sie sich noch mehr getriggert – und lässt ihn das auch wissen. "Ich hoffe, dass ich nicht so einen Dreckssohn bekomme", lässt sie ihrer Wut freien Lauf.

Die Nacht verspricht dem Ex On The Beach-Star keinen ruhigen Schlaf. Zwar hat sie sich mit Chika wieder vertragen, der Nikotinentzug macht ihr aber immer noch schwer zu schaffen. Am nächsten Morgen hat sie dann aber eine Idee. Aus den Tabakresten ihrer Zigarettenbox und dem Aschenbecher schafft sie es tatsächlich, zwei Kippen zu drehen. Rauchverbot hin oder her – Carina und ihre Verlobte genießen die zwei recycelten Zigaretten in vollen Zügen. Mit den anderen zu teilen, kommt ihnen wohl nicht in den Sinn. Zu diesem Zeitpunkt ist die Influencerin aber sowieso nicht mehr gut auf die meisten ihrer Mitbewohner zu sprechen.

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chicka Ojiudo-Ambrose im Februar 22024

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chicka Ojiudo-Ambrose

Anzeige Anzeige