Carina Nagel und Chika schießen gegen Peter Klein und Yvonne

Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) sind die Gewinner der zweiten Staffel von Forsthaus Rampensau. Zu dem Gewinn des umstrittenen Pärchens äußern sich nun auch ihre Mitstreiterinnen Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose. Zwar betonen die Influencerinnen im Podcast "Blitzlichtgewitter", ihren Konkurrenten den Sieg zu gönnen, dennoch können sie sich einige spöttische Kommentare nicht verkneifen. "Das ist für deren PR-Geschichte auf jeden Fall bestimmt richtig geil. Gerade auch für diesen unfassbar schlechten Song, den die beiden rausgebracht haben", stichelt Carina. Die beiden spielen dabei auf das Lied "Rampensäue" an, das Peter und Yvonne Ende vergangenen Jahres veröffentlichten.

Carina und Chika sind sich einig, dass Peter "unfassbares Talent" habe – ganz anders beurteilen sie allerdings Yvonnes Stimmgewalt. "Er hat eine richtig tolle Stimme… Aber dann sie daneben. Peter, hör auf meine Worte. Diese Frau will auch wirklich nichts von dir, da bin ich mir sehr sicher", lautet Carinas klare Botschaft an den gelernten Maler und Lackierer.

Unter dem Instagram-Beitrag erhalten Carina und Chika viel Zustimmung. "Ich hoffe so sehr, dass die jetzt in keine Reality-Formate mehr reinkommen. Yvonne und Peter sind einfach nur megalangweilig" oder "So einen Schrott habe ich lange nicht gehört, wo hört man diese Musik?", lauten zwei kritische Stimmen. Auch Peters Ex-Frau Iris Klein (57) kann sich nicht verkneifen, den Beitrag zu kommentieren und meint: "Also, ich mag euch sehr." Einige User sind hingegen der Meinung, dass Carina und Chika nur neidisch auf Peter und Yvonne sind.

©Joyn Peter Klein und Yvonne Woelke beim "Forsthaus Rampensau"-Finale

© Joyn/Nadine Rupp Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose, "Forsthaus Rampensau"-Kandidatinnen 2024

