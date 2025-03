Tammy Hembrow zeigt Hautkrebsnarbe und warnt vor der Sonne

Tammy Hembrow (30) hat auf Instagram mit einer Reihe von Bildern und einem Video nicht nur ihre makellose Figur präsentiert, sondern auch eine wichtige Botschaft über Hautgesundheit geteilt. In ihrem knappen weißen Bikini setzte die Fitness-Influencerin ihre Kurven gekonnt in Szene, erinnerte ihre Fans aber gleichzeitig daran, sich vor der Sonne zu schützen. Grund für die Mahnung ist eine Narbe an ihrem Bein, die von einem entfernten Melanom stammt. "Ich habe wirklich nie damit gerechnet, dass es mir passieren würde", schrieb Tammy unter den Post und berichtete, dass sie früher Stunden in der Sonne verbracht habe, ohne an die möglichen Konsequenzen zu denken.

Zusätzlich offenbarte Tammy, dass sie seit der Diagnose ihre Zeit in der Sonne drastisch reduziert hat. In ihrem Post erklärte sie, dass sie in der Vergangenheit stundenlang unter der australischen Sonne verbracht hatte, ohne sich Gedanken über die möglichen Folgen zu machen. "Ich habe selten Sonnenbrand bekommen und nicht weiter darüber nachgedacht", gestand sie. Doch jetzt legt sie sehr viel Wert darauf, ihre Haut zu pflegen und regelmäßig abchecken zu lassen – und genau das rät sie auch ihrer Community im Netz.

Hautkrebs ist ein Thema, das Tammys Leben verändert hat. Bereits vor einigen Monaten sprach sie in einem Post über ihre Entscheidung, zukünftig vorsichtiger mit Sonnenexposition umzugehen. Ihre offene Art und ihre Bereitschaft, ernstere Themen anzusprechen, überraschen ihre Fans immer wieder. Auch privat gibt Tammy oft Einblicke in ihr Leben. So feierte sie kürzlich den achten Geburtstag ihres Sohnes Wolf gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Reece Hawkins und zeigte dabei, wie gut das Co-Parenting zwischen den beiden funktioniert. Tammy nutzt ihre Reichweite, um Erfahrungen zu teilen und ihre Follower zu warnen – besonders, wenn es um die eigene Gesundheit geht.

Instagram / tammyhembrow Hautkrebsnarbe von Tammy Hembrow

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihren Kids Wolf, Saskia und Posy

