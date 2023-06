Schock: Bei Tammy Hembrow musste Hautkrebs entfernt werden!

Vorsicht ist besser als Nachsicht! Die Fitness-Influencerin Tammy Hembrow (29) teilt auf Social Media gerne freizügige Bikini-Fotos, die sie in der Sonne liegend zeigen. Für die gebürtige Australierin spielt sich ein großer Teil der Freizeit am Strand ab. Nun musste die Mutter von drei Kindern allerdings schmerzhafte Konsequenzen von ihrem Sonnenbaden davontragen, denn: Bei Tammy wurde Hautkrebs am Bein entdeckt, der herausgeschnitten werden musste!

Auf Instagram richtet die Blondine sich mit diesem ernsten Thema an ihre Follower. Nachdem sie mehrere Termine für eine Hautuntersuchung abgesagt hatte, weil sie "beschäftigt" gewesen war, habe sie ein neues Muttermal an ihrem Bein entdeckt. Eine Biopsie habe schließlich ergeben, dass es sich um ein Melanom handele, woraufhin ein großes Stück aus ihrem Bein entfernt werden musste. Tammy macht sich selbst Vorwürfe, nicht vorsichtiger gewesen zu sein: "Wie ihr wisst, bin ich die ganze Zeit in der Sonne. Ich komme mir jetzt wie ein Idiot vor, um ehrlich zu sein. Denn es ist einfach eines dieser Dinge, von denen man nicht glaubt, dass sie einem passieren, bis es passiert." Sie predige seitdem, nur noch mit Hut und Sonnenschutz vor die Tür zu gehen.

Der Webstar hatte erst in diesem Monat den achten Geburtstag seines Sohnes Wolf gemeinsam mit dessen Vater Reece Hawkins gefeiert. Von Fans hatte das Ex-Paar daraufhin viel Zuspruch für sein erfolgreiches Co-Parenting bekommen.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im März 2023

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Fitness-Influencerin

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow und ihre Tochter Posy im November 2022

