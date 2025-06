"Schwere Dinge": Tammy Hembrow befeuert Gerüchte um Ehe-Aus

Seit einiger Zeit wird spekuliert, ob Tammy Hembrow (31) und ihr Ehemann Matthew Zukowski getrennte Wege gehen. Nun sorgt die Fitness-Influencerin dafür, dass die Gerüchte weiter angeheizt werden. In ihrer Instagram-Story erklärt sie, aktuell mit einigen Herausforderungen konfrontiert zu sein. "Ich möchte einfach allen danken, ich habe momentan mit ziemlich schweren Dingen zu kämpfen. Ich glaube, man merkt es mir an", offenbart die Social-Media-Bekanntheit und ergänzt: "Ich mag es überhaupt nicht, so zu tun, als wäre alles in Ordnung, wenn es das nicht ist."

Weitere Details zu ihrer Situation möchte sie nicht verraten – daher bestätigt sie auch nicht, ob es tatsächlich in ihrer Ehe kriselt. Tammy scheint allerdings sehr zu versuchen, nicht in Tränen auszubrechen. "Ich habe das Gefühl, dass ich das schon eine Weile versucht habe, weil ich so viel habe, worauf ich mich konzentrieren muss. Aber ich habe das Gefühl, dass es mir mehr schadet, als nützt, so zu tun, als wäre alles okay", betont sie. Außerdem ist auffällig: Die dreifache Mama trägt weder ihren Verlobungs- noch ihren Ehering.

Die Gerüchte über Probleme in der Beziehung flammten erstmals auf, als sich die 31-Jährige und Matt bei den Australian Open in Melbourne in aller Öffentlichkeit stritten. Wie Daily Mail berichtete, gerieten sie über eine scheinbar banale Angelegenheit aneinander. "Hol deine Sachen aus meinem Haus", soll Tammy laut Augenzeugen lautstark gefordert haben. Darüber hinaus feierte sie ihren Geburtstag wenige Monate später ohne ihren Liebsten: Die Australierin veröffentlichte Schnappschüsse auf ihrem Social-Media-Account, die sie strahlend bei ihren Feierlichkeiten zeigten und bedankte sich bei ihren "Girlies" für den besonderen Tag. Matt war jedoch nirgends zu entdecken.

Instagram / tammyhembrow Matthew Zukowski und Tammy Hembrow, September 2024

Instagram / mattzukowski Matthew Zukowski und Tammy Hembrow

