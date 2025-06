Tammy Hembrow äußert sich emotional zur Trennung von Matt

Der Traum von der ewigen Liebe ist dahin – zumindest der von Tammy Hembrow (31) und Matt Zukowski. Sie haben nach nur sieben Monaten Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. In einem TikTok-Video spricht die Influencerin offen über ihren "Herzschmerz". "Ich wollte, dass es für immer hält", gibt Tammy unter Tränen zu und schildert ihre Entscheidung, die Ehe zu beenden, als notwendig. "Habe ich gedacht, dass das passieren würde? Habe ich das gewollt? Nein. Wenn man jemanden heiratet, tut man das natürlich in dem Glauben, dass es für immer sein wird", fährt sie fort und fügt hinzu: "Und ich gebe niemandem außer mir selbst die Schuld, um ehrlich zu sein."

Die beiden hatten sich im Dezember 2023 nach nur drei Monaten Beziehung verlobt und im November 2024 geheiratet. "Ich habe das Gefühl, dass ich nicht die besten Entscheidungen getroffen habe, wenn es um Beziehungen geht. Und ich habe das Gefühl, dass ich wirklich gut darin bin, eine rosarote Brille aufzusetzen oder mich einfach von allem mitreißen zu lassen", offenbart Tammy. Für ihre drei Kinder, die aus vorherigen Beziehungen stammen, fällt ihr die Trennung besonders schwer. "Das ist der schlimmste Teil", erklärt die Mutter sichtlich bewegt. Nun wolle sie sich auf ihre Heilung und ihre familiären Verpflichtungen konzentrieren.

Matt bestätigte das Liebes-Aus noch vor seiner einstigen Partnerin. In einer Instagram-Story schrieb der Realitystar: "Mit schwerem Herzen muss ich mitteilen, dass Tammy und ich uns dazu entschieden haben, getrennte Wege zu gehen." Er bedankte sich bei seinen Fans für die Unterstützung und bat darum, den beiden in dieser schwierigen Zeit Privatsphäre zu gewähren. Was die Gründe für das Ende der Beziehung betrifft, blieb Matt zurückhaltend. Er betonte lediglich, dass er tun müsse, was für die Netz-Bekanntheit und ihre drei Kinder richtig sei.

Anzeige Anzeige

TikTok / tammyhembrow Tammy Hembrow im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mattzukowski Tammy Hembrow und Matt Zukowski, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, November 2023