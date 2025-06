Ehe-Aus: Matt Zukowski bestätigt Trennung von Tammy Hembrow

Das Liebes-Aus ist offiziell: Matt Zukowski und Tammy Hembrow (31) haben ihre Ehe nach Monaten voller Spekulationen beendet. Der ehemalige "Love Island Australia"-Star teilt am heutigen Sonntag in einer emotionalen Instagram-Story mit, dass die Entscheidung, sich zu trennen, nicht leichtgefallen sei. "Mit schwerem Herzen muss ich mitteilen, dass Tammy und ich uns dazu entschieden haben, getrennte Wege zu gehen", schreibt Matt. Der Australier bedankt sich bei seinen Fans für deren Unterstützung und bittet gleichzeitig eindringlich darum, ihm und seiner Verflossenen während dieser schwierigen Zeit Privatsphäre zu gewähren.

Tammy und Matt scheinen im Guten auseinanderzugehen. "Unsere gemeinsame Zeit wird immer in Ehren gehalten und nie vergessen werden", beteuert Matt. Was die Gründe für das Liebes-Aus anbetrifft, hält er sich jedoch bedeckt. Der Reality-TV-Star erklärt lediglich, er müsse tun, was für die Fitnessinfluencerin und ihre drei Kinder das Richtige sei. Die Anzeichen für das Beziehungsende hatten sich in den letzten Monaten gehäuft. Matt zog mittlerweile aus dem gemeinsamen Zuhause in Queensland aus und lebt nun wieder in Melbourne, wo er in das Familiengeschäft seines Vaters eingestiegen ist. Tammy, die mit ihren Sprösslingen an der Gold Coast blieb, teilte in den sozialen Medien immer wieder kryptische Nachrichten, die auf Beziehungsprobleme hindeuteten.

In der Beziehung von Matt und Tammy ging in der Vergangenheit alles ziemlich schnell. Im November 2023 machte sie ihre neue Partnerschaft erstmals in den sozialen Medien öffentlich. Schon im Dezember wurde die Verlobung der beiden bekannt – nach nur drei Monaten Beziehung. Im November 2024 gaben sie sich schließlich das Jawort. Nach knapp sieben Monaten Ehe ist nun schon wieder alles aus und vorbei.

Graham Denholm / Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow

Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, September 2023

Instagram / tammyhembrow Matt Zukowski und Tammy Hembrow im Oktober 2024