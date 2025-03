Formel-1-Legende Eddie Jordan ist nach Krebskampf gestorben

Formel-1-Fans müssen Abschied von Eddie Jordan nehmen. Wie heute bekannt wird, stirbt der ehemalige Rennfahrer Donnerstagmorgen umgeben von seinen Lieben. In einem Statement, das unter anderem BBC vorliegt, lässt die Familie verlauten: "Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben von Eddie Jordan OBE, dem ehemaligen Formel-1-Teambesitzer, Fernsehkommentator und Unternehmer, bekannt. Er ist in den frühen Morgenstunden des 20. März 2025 friedlich im Kreise seiner Familie in Kapstadt verstorben." Die vergangenen Monate soll Eddie gegen eine aggressive Form von Prostatakrebs gekämpft haben.

Eddie feierte seine Erfolge auf der Rennstrecke in den 70er-Jahren. Unter anderem fuhr er in der Formel 3 Großbritanniens und trat 1979 bei einer Formel-2-Meisterschaft an. Seine eigene Motorsport-Karriere hängte der gebürtige Ire aber noch im selben Jahr an den Nagel, da es immer schwieriger wurde, Sponsorengelder zu bekommen. Stattdessen widmete er sich der Gründung eines eigenen Teams, das der Startschuss für seinen Weg als Funktionär im Motorsport war. So kam es, dass Eddie 1990 das Formel-1-Team Jordan Grand Prix ins Leben rief.

Sein eigener Rennstall trat in den Jahren von 1991 bis 2005 in der Formel 1 an und konnte einige Erfolge feiern. Unter anderem soll Eddie mitverantwortlich für den Karrierestart von Michael Schumacher (56) Anfang der 90er gewesen sein. Insgesamt konnte das Jordan-Team vier Grand-Prix-Siege verbuchen – 1998 ebenfalls dank des Namens Schumacher: Zusammen mit Rennfahrer Damon Hill (64) fuhr Ralf Schumacher (49) für Jordan sogar einen Doppelsieg ein. Heute gibt es zwar Jordan-Grand-Prix nicht mehr – der Rennstall entwickelte sich über die Jahre zum heutigen Aston-Martin-Team. Nachdem Eddie sein Team hinter sich gelassen hatte, wurde er als Experte und Kommentator für seine Expertise und seine unkonventionelle Art bekannt.

Getty Images Eddie Jordan im Dezember 2011

Getty Images Eddie Jordan und Sebastian Vettel im September 2016

