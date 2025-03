Ralf Schumacher verabschiedet sich rührend von Eddie Jordan

Eddie Jordan, die Motorsport-Legende und Gründer des Formel-1-Teams Jordan Grand Prix, ist im Alter von 76 Jahren nach einem langen Kampf gegen Prostata- und Blasenkrebs verstorben. Ralf Schumacher (49), den Eddie einst in die Königsklasse holte, würdigte seinen Mentor auf Instagram mit emotionalen Worten: "Wir hatten eine großartige Zeit in Kapstadt. Deine Liebe zur Musik und die vielen Live-Auftritte sind unvergesslich. Ich kann es kaum glauben, dass du den Kampf gegen die Krankheit verloren hast."

Für Ralf war Eddie eine Schlüsselfigur: 1997 holte er Ralf in sein Rennteam und ermöglichte ihm damit den Einstieg in die Formel-1-Welt. "Vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, meine F1-Karriere in deinem Team zu starten. Dafür werde ich dir immer dankbar sein", schrieb der Bruder von Michael Schumacher (56) als Ausdruck seiner Dankbarkeit und fügte bewegt hinzu: "Dich, mein lieber Freund, vermisse ich schon jetzt."

Eddie machte sich in der Formel 1 einen Namen als Teambesitzer und Entdecker großer Talente. Sowohl Ralf als auch sein Bruder Michael verdanken dem ehemaligen Formel-1-Teamchef ihren Einstieg ins Motorsport-Oberhaus ‒ Michael errang später dort zahlreiche Titel. Eddies Team errang in den 1990er Jahren unter anderem vier Grand-Prix-Siege, darunter einen legendären Doppelsieg mit Damon Hill (64) und Ralf im Jahr 1998. Doch Eddie war weit mehr als nur Motorsport-Enthusiast: Er zeichnete sich durch seine humorvolle Art, seine Liebe zur Musik und seine bodenständige Persönlichkeit aus.

Getty Images Eddie Jordan im Juni 2015

Getty Images Eddie Jordan im Jahr 1993