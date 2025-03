Formel-1-Star Eddie Jordan vererbt über 500 Millionen Euro

Die Formel-1-Welt nimmt Abschied von Eddie Jordan (✝76), der am frühen Donnerstagmorgen nach einem kurzen, aber intensiven Kampf gegen Prostata- und Blasenkrebs im Kreise seiner Familie in Kapstadt verstorben ist. Laut oe24 hinterlasse der ehemalige Rennfahrer ein beeindruckendes Vermögen von rund 553 Millionen Euro, welches Berichten zufolge zwischen seiner Witwe Marie und ihren vier gemeinsamen Kindern aufgeteilt werden soll. Neben zahlreichen Immobilien, darunter Anwesen in Irland, London, Monaco und Kapstadt, umfasse das Vermögen auch eine Jacht im Wert von 16 Millionen Euro und einen Privatjet. Anzeichen für Spannungen innerhalb der Familie gibt es nicht – ein Erbstreit erscheint ausgeschlossen.

Eddie Jordans Karriere verlief außergewöhnlich: Vom Rennfahrer, der Ende der 70er-Jahre seine aktive Karriere beendete, entwickelte er sich zu einem der beliebtesten Teamchefs der Formel 1. Sein Team, Jordan Grand Prix, schrieb in den Jahren 1991 bis 2005 Motorsportgeschichte, bevor es in andere Hände überging. Später prägte Eddie als TV-Experte die Berichterstattung. In den vergangenen Monaten hatte er offen über die Schwere seiner Krankheitsdiagnose gesprochen und schon im Dezember 2024 erklärt, dass die aggressive Erkrankung bis in die Wirbelsäule vorgedrungen sei.

Der Tod von Eddie erschüttert die Sportwelt. Die traurige Nachricht über sein Ableben wurde am gestrigen Morgen publik. "Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben von Eddie Jordan OBE, dem ehemaligen Formel-1-Teambesitzer, Fernsehkommentator und Unternehmer, bekannt. Er ist in den frühen Morgenstunden des 20. März 2025 friedlich im Kreise seiner Familie in Kapstadt verstorben", lautete es in einem offiziellen Statement seiner Angehörigen, das BBC vorliegt. Seine Frau Marie hatte er in jungen Jahren kennengelernt. Die beiden führten eine bemerkenswert lange Ehe von 46 Jahren. Gemeinsam zogen sie vier Kinder groß – und trotz seines weltweiten Erfolgs fand Eddie stets Zeit für seine Familie.

Getty Images Eddie Jordan und Lewis Hamilton im Jahr 2014

Getty Images Marie und Eddie Jordan im Jahr 2015

