Eddie Jordan (†76) hätte Michael Schumacher gerne besucht

Formel-1-Legende Eddie Jordan (✝76), der am vergangenen Donnerstag im Alter von 76 Jahren seinem Krebsleiden erlag, hegte zu Lebzeiten einen besonderen Wunsch: Er wollte noch einmal seinen früheren Schützling Michael Schumacher (56) besuchen. Seit dem folgenschweren Ski-Unfall des Rekordweltmeisters im Dezember 2013 hatte Eddie den Ausnahme-Sportler nie wieder gesehen. "Ich habe mich in der Anfangszeit bemüht, Michael zu treffen, und Corinna lehnte ab, und das zu Recht, denn zu viele Leute wollten ihn sehen", erklärte Eddie in einem früheren Bild-Interview. Corinna Schumacher (56), die Ehefrau der Motorsport-Ikone, hatte entschieden, die Privatsphäre ihres Mannes zu schützen – ein Entschluss, den Eddie nach eigenen Aussagen immer respektierte.

Im Interview mit dem Newsportal schwelgte Eddie damals in Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit seinem Schützling. Er erinnerte sich vor allem gerne an den Anfang der 1990er-Jahre, in denen er Michael eine Chance in der Formel 1 gab und damit den Grundstein für dessen beispiellose Karriere legte: "Michael, sein Manager Willi Weber (83) und ich haben in einer Jugendherberge mit sechs Zimmern geschlafen. Ich habe Michael ja kaum gekannt, aber Gerd Krämer von Mercedes hat ihn mir empfohlen, als mein Stammpilot Gachot einem Taxifahrer in England Gas ins Gesicht sprühte und plötzlich im Gefängnis saß." Als er den Deutschen dann fragte, ob er bereits in Spa gefahren sei, sagte Michael selbstsicher Ja – das entpuppte sich jedoch als Lüge. Das Debüt in Spa-Francorchamps wurde legendär, als der damals unerfahrene Rennfahrer dann aber doch die Motorsportwelt mit einem siebten Platz in der Qualifikation verblüffte.

Eddie, der in den frühen 90er-Jahren maßgeblich an Michaels Aufstieg in der Formel 1 beteiligt war, bleibt unvergessen. Sein Team Jordan Grand Prix gab dem jungen Deutschen 1991 in Spa sein erstes Cockpit – ein Moment, der als Beginn einer der größten Karrieren in der Geschichte des Motorsports in die Geschichtsbücher einging. Auch Michaels Bruder Ralf Schumacher (49) verhalf Eddie damals in die Königsklasse des Motorsports. Nach seiner Zeit als Teambesitzer wurde der gebürtige Ire vor allem durch seine eloquenten Analysen und unkonventionellen Kommentare als TV-Experte bekannt.

Getty Images Michael Schumacher beim Grand Prix 1992

Getty Images Eddie Jordan im Jahr 1991

