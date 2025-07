Neues Album: Hansi Hinterseer zelebriert Heimat und Natur

Hansi Hinterseer (71) meldet sich mit einem besonderen musikalischen Projekt zurück! Sein neues Album "Bärig – Mit Herz und Gfühl", das bereits seit dem 13. Juli vorbestellbar ist und am 22. August offiziell erscheint, widmet sich Volksliedern in Tiroler Mundart – Lieder, die ihn seit seiner Kindheit begleiten. Die 16 neuen Titel wurden in malerischen Kulissen seiner Heimat gefilmt und mit traditionellen Instrumenten wie Zither, Harmonika und Gitarre arrangiert. Hansi, der für seine Liebe zur Musik und zu den Bergen bekannt ist, möchte mit dem Album ein Gefühl von Gemeinschaft, Naturverbundenheit und Lebensfreude transportieren.

Die Lieder in "Bärig – Mit Herz und Gfühl" erzählen Geschichten voller Dankbarkeit und Heiterkeit und verbinden Tradition mit Moderne. Klassiker wie "Karwendellied" und "Ein kleines Edelweiß" wurden neu interpretiert und laden mit Walzer, Polka oder Ballade zum Träumen und Tanzen ein. Die Aufnahmen strahlen eine Atmosphäre der Ruhe aus – eine bewusste Abkehr von der oft hektischen Welt. Mit seiner Musik gelingt es dem ehemaligen Ski-Profi, Generationen zusammenzuführen und ein breites Publikum zu begeistern. Seine Fans, die ihn aus Live-Konzerten und Open-Air-Events kennen, können sich auf ein weiteres Highlight freuen.

Privat hat Hansi Hinterseer, der lange Zeit ein großes Publikum mit seinen Musiksendungen im Ersten begeisterte, stets betont, dass ihm Werte wie Heimat, Tradition und Familie besonders am Herzen liegen. Der Volksmusiker, der seit Jahrzehnten eine feste Größe im Schlager-Genre ist, zieht immer wieder Inspiration aus den charmanten Details seiner Tiroler Wurzeln. Mit seiner warmen Ausstrahlung und unaufgeregten Art hat er nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern weltweit Fans – von Japan über Australien bis hin zu den Bahamas. Sein neues Album ist eine Hommage an all das, was ihn prägt und antreibt, und ein weiterer Meilenstein in seiner beeindruckenden Karriere.

Getty Images Hansi Hinterseer, österreichischer Volksmusiksänger

Getty Images Hansi Hinterseer beim Hahnenkamm-Rennen 2013

Getty Images Hansi Hinterseer beim Event "Mein Star des Jahres 2013"

