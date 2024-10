Franz Beckenbauers (†) Familie beeindruckt bei Ballon d'Or

Am Montagabend sorgten die Kinder der verstorbenen Fußballlegende Franz Beckenbauer (✝78) für Aufsehen auf dem roten Teppich in Paris. Gemeinsam mit ihrer Mutter Heidi nahmen Sohn Joel und Tochter Francesca an der prestigeträchtigen "Ballon d'Or"-Verleihung teil, bei der ihr Vater mit einer emotionalen Ehrung gewürdigt wurde. Die Familie zeigte sich Arm in Arm und strahlte in eleganter schwarzer Abendgarderobe. Ihre Anwesenheit bewegte viele der Gäste und erinnerte an das beeindruckende Vermächtnis, das Franz hinterlassen hat und das den Gästen mit einer Tribute-Zeremonie noch einmal ins Gedächtnis gerufen wurde, wie unter t-online berichtet.

Während der Gala wurde ein besonderer Video-Mitschnitt seines Lebenswerkes und seiner Verdienste für den Fußball hervorgehoben. Unter Tränen betrat Heidi die Bühne und sagte: "Mein Mann hatte ein großes Herz." Ihr Sohn Joel ergänzte die emotionalen Worte seiner Mutter: "Er hat jeden fair und gleich behandelt." Wie er gegenüber den Anwesenden betonte, war Franz zu Hause nie der "Kaiser", sondern "der beste Papa". Die emotionale Hommage der Familie rührte viele Gäste zu Tränen und unterstrich den großen Einfluss, den Franz auf den Fußball und seine Mitmenschen hatte.

Anfang des Jahres verstarb Franz völlig unerwartet. Die traurige Nachricht übermittelte seine Familie in einem emotionalen Statement, das unter anderem dem Spiegel vorlag: "In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist." Vor seinem Ableben hatte der 78-Jährige mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Neben einem Augeninfarkt musste die Fußballlegende mehrere Herz-OPs über sich ergehen lassen. Zudem litt er unter Parkinson und Demenz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Beckenbauer, Joel Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge bei der Ballon d'Or-Verleihung, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Franz Beckenbauer, Fußballer