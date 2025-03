Netflix-Film "The Electric State" begeistert trotz Kritik

Der neue Science-Fiction-Film "The Electric State" sorgt für Aufsehen: Mit 25,2 Millionen Aufrufen und 53,8 Millionen angesehenen Stunden setzte sich der Netflix-Streifen weltweit an die Spitze der Film-Charts – laut Kino.de auch in Deutschland. Entgegen anfänglicher Befürchtungen hat sich das bisher teuerste Filmprojekt des Streamingdienstes, das mit einem Budget von 320 Millionen US-Dollar produziert wurde, als voller Erfolg erwiesen. In der Hauptrolle ist Millie Bobby Brown (21) zu sehen, bekannt aus Stranger Things". An ihrer Seite spielt Chris Pratt (45), der bereits für Blockbuster wie "Guardians of the Galaxy engagiert wurde.

Trotz des großen Zuschauerinteresses hatten Kritiker den Streifen zunächst zerrissen: Mit einer Bewertung von nur 15 % auf Rotten Tomatoes wurde "The Electric State" hart abgestraft, während die Zuschauer immerhin 73 % auf der Plattform vergaben. Inszeniert von Anthony (55) und Joe Russo (53), die bereits mit "Avengers: Endgame" Erfolge feierten, basiert der Film auf dem illustrierten Roman von Simon Stålenhag. Der internationale Durchbruch in 47 Ländern – darunter die USA, Großbritannien und Frankreich – zeigt jedoch, dass Stars wie Millie und Chris genug Anziehungskraft besitzen, um auch durchwachsene Bewertungen zu überspielen.

Diese Diskrepanz zwischen Kritiker- und Publikumserfolg ist laut Kino.de ein typisches Merkmal von Netflix-Produktionen. Besonders die Russo-Brüder geraten dabei immer wieder in den Fokus. Ihre 2022 erschienene Produktion "The Gray Man" mit Ryan Gosling (44) und Chris Evans (43) zeigte diesen Trend deutlich: mäßige Kritiken, aber hohe Streaming-Zahlen. Netflix setzt konsequent auf große Namen, um Zuschauer anzulocken – eine Strategie, die aufgeht. Das zeigt sich auch bei Millie, die bereits mit Enola Holmes und "Stranger Things" zum Zuschauermagneten wurde und durch ihre Rolle in "The Electric State" ihren Status weiter festigt.

MEGA Chris Pratt bei einem Ausflug in Santa Monica, November 2024

MEGA Chris Pratt und Crew-Mitglieder am Filmset von "The Electric State". November 2022

