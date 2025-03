Bye-bye, USA: Elon Musks Tochter Vivian Wilson wandert aus

Vivian Jenna Wilson, eines der insgesamt 14 Kinder des umstrittenen Tech-Moguls Elon Musk (53), hat die Koffer gepackt und sich dazu entschlossen, die USA zu verlassen. Die 19-Jährige, die 2022 ihren Namen und ihr Geschlecht offiziell anpassen ließ, lebt nun in Japan – fernab von dem Land, in dem ihr Vater mittlerweile als Chefberater des Präsidenten mehr und mehr an politischer Macht gewinnt. In dem Inselstaat wolle sie sich nun laut E! News ein neues Leben fernab der medialen Aufmerksamkeit aufbauen, die mit ihrem berühmten Erzeuger einhergeht. Erst vor wenigen Tagen hatte Vivian Elon in einem Interview als "erbärmliches Kind" bezeichnet, dessen öffentliches Betragen ihr mehr als peinlich sei.

Vivian, die offenbar ein eher zurückgezogenes Leben anstrebt, hatte sich bereits vor mehreren Jahren deutlich von Elon distanziert, nachdem sich dieser abfällig über ihre Transgeschlechtlichkeit geäußert hatte. Im offiziellen Antrag zur Änderung sowohl ihres Namens als auch ihres Geschlechts wies sie darauf hin, dass sie mit ihrem Vater künftig keinerlei Verbindung mehr haben wolle. Elon äußerte sich daraufhin laut dem Magazin mit deutlichen Worten über seinen Verlust und führte den Bruch auf gesellschaftliche Einflüsse sowie eine von ihm streng kritisierte "Wokeness" zurück.

Der gebürtige Südafrikaner ist mittlerweile bekannt dafür, die Beziehungen zu seinen zahlreichen Kindern unterschiedlich intensiv zu gestalten. Während der 53-Jährige beispielsweise Söhnchen X Æ A-12 nur allzu gern bei politischen Terminen in seine öffentliche Inszenierung einbindet, scheinen andere Nachkommen wie die 19-jährige Vivian weniger gut in sein Drehbuch zu passen. Die schwierigen innerfamiliären Verhältnisse treten in dieser Musk-Generation jedoch offenbar nicht zum ersten Mal auf: Auch Elons Beziehung zu seinem eigenen Vater, Errol Musk, habe sich seit jeher schwierig gestaltet, wie der Unternehmer einst selbst laut E! News einräumte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, sein Sohn X und Donald Trump im Weißen Haus, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk und sein Sohn X Æ A-Xii in Brandenburg, März 2024

Anzeige Anzeige