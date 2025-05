Autsch: Elon Musks kleiner Sohn verpasste ihm blaues Auge

Elon Musk (53) wurde auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus zum Hingucker – und zwar nicht nur mit seinen Worten, sondern auch mit einem deutlich sichtbaren Veilchen an seinem rechten Auge. Was ist passiert? Der Tesla-Gründer erklärte dazu den anwesenden Reportern schmunzelnd: Sein fünfjähriger Sohn X Æ A-12 habe ihm den blauen Fleck verpasst. "Ich sagte zu ihm: 'Schlag mich!', und er hat es wirklich getan", berichtete er, wie unter anderem E! News berichtet. Es habe anfangs kaum wehgetan, aber offenbar sei ein Bluterguss entstanden.

Die farbenfrohe Schwellung führte zunächst zu Spekulationen. Ein Reporter fragte den Unternehmer, ob sein Auge mit einem Vorfall in Frankreich zu tun haben könnte – eine scherzhafte Anspielung auf Gerüchte um Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) und dessen Frau Brigitte (72). In einem Video, das viral ging, war zu sehen, wie seine Gattin ihm ins Gesicht griff. "Ich war nicht in der Nähe von Frankreich", erwiderte Elon auf diesen Vorfall aber nur scherzhaft. Sein kleines Veilchen sollte zudem bald wieder verschwunden sein.

Der Vorfall zeigt eine private Seite des sonst so geschäftigen Unternehmers, die er selten öffentlich macht. Musk teilt seinen Sohn X Æ A-12 mit der Sängerin Grimes (37), mit der er eine komplexe Beziehung führt. X Æ A-12 ist eines der insgesamt vierzehn Kinder, die der 53-Jährige hat. Erst im März wurde der Unternehmer erneut Vater. "Ich habe es mit Elon besprochen und angesichts des schönen Geburtstags von Arcadia war es besser, auch direkt über unseren wunderbaren und unglaublichen Sohn Seldon Lycurgus zu berichten. Gebaut wie ein Koloss, mit einem goldenen Herzen. Wir lieben ihn so sehr", verkündete die Mutter seines Kindes, Shivon Zilis, damals auf X.

Getty Images Elon Musk, sein Sohn X und Donald Trump im Weißen Haus, Februar 2025

Getty Images Elon Musk, Tesla-Gründer