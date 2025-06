"Ich nehme keine Drogen": Elon Musk weist Vorwürfe zurück

Gestern hatte The New York Times schwere Vorwürfe gegen Elon Musk (53) erhoben und damit großes Interesse in den sozialen Medien entfacht. Laut dem Magazin habe der Tech-Milliardär ein schlimmes Drogenproblem. So nehme er angeblich harte Drogen, darunter die psychedelischen Substanzen Ketamin, Psilocybin-Pilze, Ecstasy und das verschreibungspflichtige Amphetamin Adderall, zu sich. Den Anschuldigungen kontert er aber auf X. "Die New York Times hat sich den Arsch abgelogen", erklärte Elon und fügte hinzu: "Um es klarzustellen, ich nehme keine Drogen!"

Im Weißen Haus wurde auch Donald Trump (78) zu Elons angeblichem Drogenproblem gefragt. Doch der US-Präsident wisse von nichts. "Elon ist ein toller Kerl", erklärte Donald lediglich. In seinem aktuellen Social-Media-Post räumte Elon aber ein, 2024 Ketamin ausprobiert zu haben. "Ich habe vor ein paar Jahren 'verschreibungspflichtiges' Ketamin ausprobiert und dies auf X erwähnt, das ist also nicht einmal neu. Es hilft, um aus dunklen mentalen Löchern herauszukommen, aber seitdem habe ich es nicht mehr genommen", erklärte der 53-Jährige.

In dem Bericht der New York Times hieß es auch, dass der Tesla-Boss in den vergangenen Monaten stets mit einer Pillendose, die verschiedene illegale Substanzen beinhaltete, reiste. Darunter angeblich Ecstasy und psychedelische Pilze. Bestätigt wurde dies aber nicht. Die Zeitung hatte Elons merkwürdiges Verhalten in der Vergangenheit zum Anlass für ein mögliches Drogenproblem genommen. So sorgte der Unternehmer beispielsweise Ende Januar bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten mit einer umstrittenen Handgeste für Aufsehen – das Ganze ähnelte dem Nazi-Salut.

Getty Images Elon Musk und Donald Trump im Oktober 2024

Getty Images Elon Musk bei Donald Trumps Amtseinführung, Januar 2025