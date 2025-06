Elon Musk dementiert Drogensucht mit negativem Urintest

Anfang des Monats sah sich der Tech-Milliardär Elon Musk (53) mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Die hoch angesehene Zeitung The New York Times unterstellte dem Tesla-Gründer ein gewaltiges Drogenproblem. Elon dementierte den Vorwurf schon vehement. Doch nun liefert er mutmaßlich Beweise: Auf seiner eigenen Plattform X veröffentlicht der ehemalige Trump (79)-Berater einen negativen Drogen-Urintest. Der Test soll zeigen, dass der Unternehmer negativ auf Substanzen wie Kokain, Methamphetamin, Ketamin und Cannabis getestet wurde. Mit einem knappen "lol" kommentierte er das angebliche Beweisfoto.

In dem vorherigen Bericht der New York Times wurde Elon vorgeworfen, in den Konsum verschiedener Drogen verwickelt zu sein. Insider behaupteten, er habe unter anderem Ketamin genutzt und sich unter dem Einfluss von Ecstasy und anderen Substanzen auffällig verhalten. Besonders brisant war die Behauptung, dass dieses Verhalten zu Spannungen während seiner kurzen Tätigkeit in der Trump-Administration geführt habe. Elon hingegen bestritt jeglichen Konsum und betonte, Ketamin in der Vergangenheit lediglich in ärztlich kontrollierten, geringen Dosen aufgrund von Rückenschmerzen eingenommen zu haben.

Ende Mai verließ Elon das Trump-Team und beendete damit seine Berater-Tätigkeiten für den US-Präsidenten. Das Oval Office verließ der Tech-Milliardär jedoch nicht ohne einen Knall. Nachdem er seine Beraterrolle niedergelegt hatte, behauptete der Unternehmer auf seiner Plattform X, der Name von Trump tauche in Ermittlungsunterlagen im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein (✝66) auf. "Das ist der wahre Grund, warum sie nicht veröffentlicht wurden", schrieb Elon. Einen Beweis für diese explosive Behauptung lieferte er allerdings nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk im Oval Office im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, Oktober 2024

Anzeige Anzeige