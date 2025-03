Nach Krankheit: Janet Jackson begeistert auf der Bühne

Janet Jackson (58) hat ihre Fans in Las Vegas erneut begeistert. Die Sängerin stand im Rahmen ihrer gefeierten Konzertreihe im Resorts World Theatre auf der Bühne und lieferte ein beeindruckendes zweistündiges Set mit insgesamt 43 Songs ab. Mit einer Mischung aus ihren größten Hits und weniger bekannten Stücken überraschte sie das Publikum stets aufs Neue. Aufgrund des enormen Erfolgs dieser Shows hat sie ihre Residency bis in den Mai verlängert. Wie Life & Style berichtete, sei dies für Janet ein ganz besonderes Projekt, da sie in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Obwohl die Sängerin privat bleibt, ist bekannt, dass sie einige Schwierigkeiten meistern musste. "Janet ist eine Kämpferin. Sie hat es durchgestanden und genießt ihr Leben jetzt in vollen Zügen", verriet ein Insider gegenüber Life & Style. Laut der Quelle hatte Janet nicht nur körperliche Hürden zu überwinden, sondern auch emotionale. Doch heute zeigt sie sich positiv und voller Dankbarkeit: "Janet ist wirklich in einer wunderbaren Lebensphase und freut sich unheimlich auf die Zukunft", ergänzte der Nahestehende gegenüber dem Magazin. Ihre Rückkehr auf die große Bühne ist also nicht nur ein Highlight für ihre Fans, sondern auch ein persönlicher Triumph der Sängerin.

Janets professionelle Laufbahn ist wiederholt von Höhen und Tiefen geprägt. Besonders der sogenannte "Nipplegate"-Vorfall bei ihrem Super-Bowl-Auftritt im Jahr 2004 sorgte für Schlagzeilen und hatte starke Auswirkungen auf ihre Karriere. Dennoch ließ sie sich nie unterkriegen. Zuletzt erzählte die Sängerin in ihrer Dokumentation "Janet Jackson", dass der Vorfall längst hinter ihr liege und sie mit Justin Timberlake (44), ihrem damaligen Co-Performer, Frieden geschlossen habe. Auch ihre derzeitigen Performances in Las Vegas sind ein Beweis dafür, dass Janet es immer wieder schafft, ihre Fans zu inspirieren und zugleich ihre persönliche Stärke zu zeigen.

Getty Images Janet Jackson, Sängerin

Getty Images Janet Jackson im Dezember 2023

