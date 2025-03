Janet Jackson posiert in Korsage und Spitzenstrumpfhaltern

Am Wochenende zeigte sich Janet Jackson (58) auf Instagram von ihrer besten Seite und sorgte mit einem sexy Look für Aufsehen. Die Sängerin besuchte die Geburtstagsfeier eines Freundes und präsentierte sich in einem luftigen Outfit, das ihre schlanke Figur betonte. In einem schwarzen Korsett-Body, kombiniert mit einem Blazer, Fischernetz-Strümpfen, Spitzenstrumpfhaltern und einem dramatischen Zylinder mit Netzdetails, strahlte sie pure Burlesque-Ästhetik aus. Die Schwester des verstorbenen Michael Jackson (✝50) kommentierte ihren Post mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch an meinen Freund! Ich liebe es, mit dir zu feiern."

Die Fotos, die Janet teilte, begeisterten vor allem ihre Fans auf Social Media. Zahlreiche Nutzer kommentierten Herz- und Flammen-Emojis, um ihrem Staunen Ausdruck zu verleihen. Außerdem sammelten sich Komplimente wie "Janet, du siehst umwerfend aus" und "Janet wird für immer die coolste bleiben" unter ihrem Beitrag. Viele hoben zudem ihre schlanke Figur hervor, die sie nach ihrem Gewichtsverlust präsentiert. Ein Follower fragte sich beispielsweise: "Wo ist deine Taille hin?"

Hinter ihrem aktuellen Selbstbewusstsein steckt jedoch eine lange persönliche Reise. In einem früheren Interview hatte Janet offen über ihre Unsicherheiten und ihren Kampf mit ihrem Körperbild gesprochen. Als Jugendliche fühlte sie sich oft unattraktiv und litt unter kränkenden Kommentaren ihrer Brüder, darunter auch Michael, der sie mit Spitznamen wie "Schwein" oder "Kuh" verspottet haben soll. "Es gab viel Schmerz in meinem Leben. Ich habe mich nicht schön gefühlt", gestand sie gegenüber Daily Mail. Doch Janet hat es geschafft, diese schmerzhaften Erlebnisse zu überwinden, und steht heute als Ikone der Musikbranche selbstbewusst im Rampenlicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Janet Jackson, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Janet Jackson bei den Billboard Music Awards 2018

Anzeige Anzeige