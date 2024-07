15 Jahre tot: So sehr vermisst Janet Jackson ihren Bruder!

Am 25. Juni 2009 starb Michael Jackson (✝50) auf tragische Weise. 15 Jahre nach dem Tod des King of Pop ist es aber nicht unbedingt leichter, mit seinem Verlust umzugehen, wie seine Schwester Janet Jackson (58) nun gesteht. Aktuell ist sie mit ihrer "Together Again"-Tour unterwegs und spielt dabei auch immer den Song "Scream" – ein Duett, das sie zusammen mit Michael 1995 herausbrachte. Im Interview mit BBC gesteht die Sängerin, dass ihr Herz immer noch schmerzt, wenn sie das Lied singt und sie die Stimme ihres Bruders hört, die während der Performance Play-back auf der Bühne läuft. "Es ist immer noch emotional, ihm jede Nacht zuzuhören, ihn zu sehen und uns zu erinnern", räumt sie ein.

"Scream" war Michaels erste große Veröffentlichung nach den schweren Vorwürfen des Kindesmissbrauchs im Jahr 1993. Der "Billie Jean"-Interpret ging damals buchstäblich durch die Hölle, wie Janet sich in ihrer Dokumentation "Janet Jackson" erinnert. "Mike hat viel durchgemacht, und ich glaube, das hat ihn sehr mitgenommen", erklärte sie darin. Obwohl seine Fans und Familie während dieser Zeit hinter ihm standen, erholte sich sein Ruf jedoch nie vollständig von den Anschuldigungen. Doch seine kleine Schwester tat alles, um ihm Halt zu geben. "Ich war einfach seine kleine Schwester, die immer an seiner Seite ist und ihn unterstützt", erläutert sie gegenüber BBC.

Michaels plötzlicher Tod im Juni 2009 schockte die ganze Welt. Der mehrfache Grammy-Gewinner wurde nur 50 Jahre alt. Wie sich später herausstellte, starb der "Thriller"-Star an einem Herzstillstand infolge einer Überdosis des Narkosemittels Propofol. Sein Hausarzt Dr. Conrad Murray (71) wurde ein Jahr später wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Er war derjenige gewesen, der Michael die tödliche Dosis verabreicht hatte. Im November 2011 wurde er von der Jury für schuldig befunden – seine Strafe wurde damals auf vier Jahre ohne Bewährung festgelegt. Der Bruder von Jermaine Jackson (69) litt jahrelang unter schweren gesundheitlichen Problemen und Schlafstörungen, weswegen er täglich auf das Narkosemittel setzte. Michael hinterließ seine drei Kinder Prince (27), Paris (26) und Blanket (22), der sich seit vielen Jahren aber nur noch Bigi nennt.

Getty Images Michael Jackson im Juni 1988

Getty Images Prince Jackson, Paris Jackson und Blanket Jackson

