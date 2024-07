Seltener Fall: Janet Jacksons Sohn begleitet sie auf Tour!

Janet Jackson (58) befindet sich derzeit auf ihrer "Together Again"-Tour. Und wie BBC berichtet, hat die Sängerin dabei eine niedliche Begleitperson. Ihr siebenjähriger Sohn Eissa stand während ihrer Show in New York mit Ohrenschützern am Bühnenrand und schaute seiner Mama zu. Dabei handelt es sich um einen seltenen Fall, denn in der Regel hält sie ihn aus der Öffentlichkeit fern. Ihren Sprössling dabei zu haben, scheint Janet aber trotzdem sehr am Herzen zu liegen – denn wie sie im Interview verrät, ist ihr die Mutterschaft sehr wichtig. "Mutter zu sein, ist das Schönste. Ich liebe jede einzelne Minute davon", schwärmt sie.

Vielleicht versucht sich Eissa bei dem Konzert daran, etwas für die Zukunft von seiner Mama abzugucken. Er scheint ebenfalls das musikalische Talent geerbt zu haben, das bekanntlich in der Familie Jackson liegt. Während eines Auftritts in der "Tonight Show" erzählte Janet, dass der The-Roots-Frontmann Questlove ihrem Sohn ein Schlagzeug geschenkt habe, das der Siebenjährige "liebt". Als Moderator Jimmy Fallon (49) daraufhin scherzte, ihm eine Mundharmonika schenken zu wollen, erwiderte die 58-Jährige: "Die hat er schon. Er ist unglaublich musikalisch."

Ob Eissa sie wohl auf ihrer Tournee durch Europa begleiten wird? Die kündigte Janet vor wenigen Monaten auf ihrem Instagram-Account an. "Europa, es ist eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber das Warten hat ein Ende. Ich werde meine 'Together Again'-Tour diesen Herbst in ganz Europa abhalten", erzählte die Schwester von Musiklegende Michael Jackson (✝50) in einer kurzen Aufnahme. Starten werden die Europa-Konzerte am 25. September in Paris. Zudem wird Janet in drei Städten in Deutschland auftreten – in München, Köln und Berlin.

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Janet Jackson bei der Giorgio Armani-Fashion Show in Mailand

Getty Images Janet Jackson bei der "20th Annual Cinema Against AIDS" in Cannes

