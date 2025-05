Gewusst? Janet Jackson und J.Lo seit Jahrzehnten befreundet

Jennifer Lopez (55) und Janet Jackson (58) haben offenbar seit Jahrzehnten eine enge Verbindung zueinander. Zwischen den beiden Superstars ist eine echte Freundschaft gewachsen, wie ein Insider laut OK Magazine jüngst verriet. Trotz ähnlicher Karrieren, zahlreicher Chart-Hits und Erfolge in der Filmwelt stehen die Sängerinnen keineswegs in Konkurrenz. Besonders soll sie der ständige Druck der Musikbranche, durchwachte Nächte voller Zweifel und die Turbulenzen in ihrem Privatleben zusammengeschweißt haben. "Der größere Bund zwischen Jennifer und Janet ist, dass sie in den letzten 20 Jahren viele der gleichen Dinge durchgemacht haben – die Höhen und Tiefen im Musikgeschäft, Menschen, die sie immer wieder unterschätzt haben, und natürlich ihre prominenten Trennungen", erläuterte die Quelle.

Gerade in den vergangenen fünf Jahren haben sich Jennifer und die "Someone to Call My Lover"-Sängerin offenbar noch einmal besonders gestützt. Während Jennifer zahlreiche neue Filmprojekte anstieß und versuchte, ihre Musikkarriere neu zu beleben, konnte sie stets auf Janet bauen. Die Sängerin sei laut Insider wie ein "Schutzengel" an ihrer Seite gewesen und habe Jennifer in entscheidenden Momenten mit wertvollen Ratschlägen unterstützt. Dabei reicht ihre Bekanntschaft sogar noch weiter zurück: Schon in den 90ern arbeitete Jennifer als Background-Tänzerin für Janet und überzeugte die Pop-Ikone beim Videodreh zu "That’s The Way Love Goes".

Bereits damals sagte Janet in einem Interview mit Vibe über Jennifer: "Okay, ich habe ihr alles Gute gewünscht und gehofft, dass sie großen Erfolg haben wird – denn das ist wirklich keine leichte Sache. Aber solche Schritte muss man im Leben gehen, vor allem, wenn man spürt, dass es richtig ist." Persönlich standen die beiden Frauen immer im Austausch, halfen einander durch schwierige Zeiten und feierten gemeinsame Erfolge. Neben ihren Karrieren verbindet sie der Umgang mit familiären Herausforderungen, Trennungen von Partnern und dem ständigen Rampenlicht. Für Jennifer ist Janet nach den Worten des Insiders längst mehr als nur eine Kollegin: Die Freundschaft bedeutet beiden Frauen "die Welt".

