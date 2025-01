Janet Jackson legt bei Las-Vegas-Show heißen Auftritt hin

Janet Jackson (58) sorgte bei ihrem Auftritt in Las Vegas im Resort World für Gesprächsstoff. Laut Page Six brachte die Grammy-Gewinnerin am Montagabend unter anderem ihren Hit "If" aus dem Jahr 1993 auf die Bühne – und die Performance hatte es in sich. In einem ledernen Bodysuit zeigte sie sich gewohnt mutig, als sich ein Backgroundtänzer ihr von hinten näherte und mit seinen Händen über ihre Brüste strich. Die sinnliche Szene erinnerte viele Fans an das Cover ihres Albums "Janet" von 1993, auf dem zwei Hände ihre Brust hielten und das damals für Aufsehen sorgte.

Für die 58-Jährige war es nicht das erste Mal, dass sie mit einer ihrer Performances Schlagzeilen machte. Noch immer gilt der legendäre Super Bowl-Auftritt von 2004 an der Seite von Justin Timberlake (43) als einer der umstrittensten Momente der Musikgeschichte. Während ihres gemeinsamen Songs "Rock Your Body" kam es zu einem Vorfall, bei dem Justin ein Teil von Janets Kostüm abriss und ihre Brust auf Millionen von Bildschirmen weltweit sichtbar wurde. Der sogenannte "Nipplegate"-Vorfall führte zu 550.000 Beschwerden bei der FCC und hatte gravierende Auswirkungen auf Janets Karriere, während Justins Popularität weiter stieg.

Janet sprach später in ihrer Dokumentation "Janet Jackson" darüber, dass der Vorfall ein Unfall war, der "nicht hätte passieren sollen". Sie betonte aber auch, dass die Anschuldigungen aufhören müssten, da sie und Justin längst Frieden miteinander geschlossen hätten. Der Sänger entschuldigte sich erst 2021 öffentlich bei ihr, woraufhin Janet versicherte, dass sie "gute Freunde" seien und die Situation inzwischen hinter sich gelassen hätten.

Getty Images Janet Jackson und Justin Timberlake beim Superbowl 2004

Getty Images Janet Jackson, Sängerin

