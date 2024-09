Janet Jackson verrät: Alle Ehen waren enttäuschend für sie

Ganz ehrlich erzählt Janet Jackson (58) von den größten Enttäuschungen ihres Lebens – und kommt dabei gleich auf ihre drei geschiedenen Ehen zu sprechen. Die Sängerin war 1984 kurzzeitig mit James DeBarge (61) verheiratet, bevor die Ehe nach 14 Monaten annulliert wurde. 1991 heiratete sie heimlich den Tänzer Rene Elizondo Jr., und 2012 folgte die Hochzeit mit Wissam Al Mana (49), dem Vater ihres siebenjährigen Sohnes Eissa. Auf die Frage, was ihre größte Enttäuschung sei, antwortete sie im Interview mit The Guardian: "Jede meiner Ehen."

Die "Together Again"-Interpretin, die derzeit Single ist, bedauere die kontrollierenden Beziehungen ihrer Vergangenheit und hoffe, dieses Muster in Zukunft durchbrechen zu können: "Ich bete zu Gott, dass ich durch andere Augen sehe als zuvor." Doch sie könne sich auf ihre Freunde verlassen, falls sie doch wieder in alte Muster zurückfalle: "Selbst wenn ich es nicht erkenne, garantiere ich, dass meine Freunde mich wachrütteln und sagen würden: 'Was machst du da?'"

Ihre Karriere begann für Janet bereits im Alter von neun Jahren, als sie zusammen mit ihrem Bruder Randy Jackson (68) im "The Carol Burnett Show"-Debüt auftrat. Für ihren siebenjährigen Sohn Eissa will Janet unbedingt eine andere Kindheit: "Ich möchte, dass er seine Kindheit genießt, weil man diese Zeit nicht wiederholen kann. Man ist für den Rest seines Lebens erwachsen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Janet Jackson im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images / Frederick M. Brown Randy Jackson und Janet Jackson in Los Angeles, 2011

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige