Nach Kussskandal: Danny Jones zurück in sozialen Medien

Danny Jones, bekannt als Musiker der Band McFly, hat sich mit einem Instagram-Post zurückgemeldet, nachdem es wegen eines Alkoholexzesses und eines Kusses mit der TV-Persönlichkeit Maura Higgins eine turbulente Phase in seiner Ehe gab. In einem Video, das ihn und seine Bandkollegen bei einem Auftritt zeigt, schrieb er: "Alle tanzen, es ist eine Party!" Zudem kündigte er das neue Live-Album der Band an, das anlässlich ihres 21-jährigen Bestehens erschienen ist. Die Nachricht seiner Rückkehr ins Netz kommt, nachdem bekannt wurde, dass seine Frau Georgia Jones (36) nach einer kurzen Trennung wieder ins gemeinsame Zuhause eingezogen ist.

Georgia hatte das gemeinsame Haus vorübergehend verlassen und war zu einer Freundin gezogen, nachdem der Vorfall mit Maura öffentlich geworden war. Danny hatte sich daraufhin via Instagram in aller Form für sein Verhalten um Entschuldigung gebeten und betonte, dass es sich um einen "alkoholbedingten Ausrutscher" gehandelt habe, den er "zutiefst bereue". Insidern von The Sun zufolge hat das Paar viel an seiner Beziehung gearbeitet und sich für einen Neuanfang entschieden. Dass Georgia ins Familienheim zurückgekehrt ist, deutet darauf hin, dass beide ihre Ehe trotz des Vorfalls retten wollen.

Danny und Georgia sind seit 2014 verheiratet und haben einen kleinen Sohn. Die ehemalige Miss England und der Musiker galten in der Öffentlichkeit bisher als glückliches Paar. In Interviews schwärmte sie in der Vergangenheit oft von ihm als liebevollen Vater und Ehemann. Seine Fans betrachten den Vorfall mit gemischten Gefühlen, zeigen sich aber überwiegend unterstützend. Georgia, die als Model Karriere gemacht hat, hält sich öffentlich vorerst bedeckt und äußerte sich bislang nicht zu den Ereignissen. Es bleibt abzuwarten, wie die beiden die schwierige Phase gemeinsam meistern werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Collage: Maura Higgins und Danny Jones

Anzeige Anzeige

Getty Images Georgia und Danny Jones mit ihrem Sohn Cooper, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige