Nach Danny Jones' Kussskandal: Frau Georgia plant Auftritt

Georgia Jones (36), die Ehefrau des McFly-Sängers Danny Jones, sorgt mit einer Karriereankündigung für Aufsehen, während sie sich eine Auszeit von ihrem Ehemann nimmt. Die ehemalige Miss England hat nun auf Instagram bestätigt, dass sie im August mit ihrem Podcast "Mum's The Word" auf der Bühne des "Big Festival" auftreten wird. Dies geschieht zu einer Zeit, in der ihre Ehe unter Druck geraten ist, nachdem Danny bei einem BRIT-Awards-Event in eine pikante Situation mit seiner "I'm A Celebrity"-Kollegin Maura Higgins verwickelt war. Insidern zufolge soll Georgia vorübergehend ihr gemeinsames Zuhause mit Danny verlassen haben, während sie über die Zukunft ihrer Ehe nachdenkt.

Danny und Georgia, die seit 2014 verheiratet sind und den siebenjährigen Sohn Cooper haben, stehen derzeit vor großen Herausforderungen. Nach dem Vorfall, bei dem Danny Maura bei einer Veranstaltung nach der Preisverleihung geküsst haben soll, entschuldigte sich der Musiker jetzt öffentlich auf Instagram bei seiner Familie und erklärte, dass sie die Angelegenheit privat klären wollen. Laut Insidern des Mirror fühlt sich Georgia tief verletzt und "beschämt" durch die jüngsten Ereignisse und hat ihrem Mann ein klares Ultimatum gestellt. Gleichzeitig rückt Dannys bald beginnende Tour mit Busted und McFly näher, was die Situation noch schwieriger macht.

Die ehemalige Schönheitskönigin hat sich in den letzten Jahren jedoch nicht nur auf ihre Familie konzentriert, sondern auch beruflich neue Wege eingeschlagen. Durch ihren Podcast, den sie mit Kelsey Parker (35), der Witwe von Sänger Tom Parker (✝33), betreibt, spricht Georgia regelmäßig über Themen wie Mutterschaft und Beziehungen. Ihr geplanter Festival-Auftritt zeigt, dass sie ihren Fokus auf ihre Karriere legt, während sie versucht, ihre privaten Angelegenheiten in den Griff zu bekommen. Die Fans des Paares hoffen, dass die beiden ihre Ehe erfolgreich retten können – doch Georgia scheint entschlossen, erst einmal für sich und ihren Sohn Klarheit zu schaffen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Maura Higgins und Danny Jones

Getty Images Georgia und Danny Jones mit ihrem Sohn Cooper, Dezember 2023

