Maura Higgins lächelt den Kuss-Skandal in weißem Kleid weg

Maura Higgins (34), bekannt aus der Reality-TV-Show Love Island, sorgte am Mittwochabend bei der glamourösen Jubiläumsparty von "Oh Polly" für Aufsehen. Gemeinsam mit anderen Stars wie Ekin-Su Cülcüloğlu und Lottie Moss (27) feierte sie im eleganten Great Conservatory in Syon Park das zehnjährige Bestehen der Modemarke. Die 34-Jährige strahlte auf Aufnahmen in ihrer Instagram-Story in einem atemberaubenden weißen Kleid, kombiniert mit stilvollen High Heels und goldenen Accessoires. Ein auffälliger Hingucker war eine blonde Perücke, die die brünetten Haare des Models vollkommen verwandelte. Die stimmungsvolle Feier bot den prominenten Gästen Cocktails, exquisite Häppchen und Live-Musik, während sie die neue Geburtstagskollektion der Marke bewundern konnten.

Auf der Party am Mittwochabend ließ sich Maura von den jüngsten Kontroversen in ihrem Leben nichts anmerken – und lächelte diese einfach weg. Im Fokus stand zuletzt ein Kuss-Skandal mit dem Musiker Danny Jones. Das Ereignis sorgte nicht nur für Schlagzeilen, sondern belastete auch die Ehe von Danny und seiner Frau Georgia (37) schwer. Mittlerweile soll das Paar laut Daily Mail getrennte Wege gehen.

Für Maura soll der Kuss auf der Feier anlässlich der Brit Awards ein einmaliger Ausrutscher gewesen sein. Laut einem Insider, der sich bei Closer meldete, "bereue sie den Vorfall zutiefst". Den Kontakt zu ihrem Knutschpartner habe sie abgebrochen und fühle sich von dem Gegenwind gegenüber ihrer Person sehr verletzt: Laut der Quelle habe sie betont, dass sie wegen des Dramas "nicht mehr mit Danny sprechen möchte". Ob sich die Nachwehen des Fehltritts bald beruhigen, bleibt abzuwarten.

Instagram / zoeilanahill Maura Higgins, Realitystar

Getty Images Danny Jones mit seiner Frau Georgia bei den NTAs 2024

