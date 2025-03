Nach ihrem Kuss: Maura möchte keinen Kontakt mit Danny Jones

Maura Higgins hat sich angeblich vorgenommen, Danny Jones zukünftig aus dem Weg zu gehen. Der Grund für diese drastische Entscheidung liegt in ihrem gemeinsamen Fehltritt bei einer Afterparty der Brit Awards Anfang März. Ein Video zeigte, wie der McFly-Musiker und die ehemalige Love Island-Teilnehmerin sich küssten – eine Aktion, die große Wellen schlug, da Danny verheiratet ist. Während er sich öffentlich bei seiner Frau Georgia (36) entschuldigte, hat Maura bislang geschwiegen. Freunde der TV-Persönlichkeit berichteten jedoch gegenüber Closer, dass sie den Vorfall "zutiefst bereue" und sich durch die daraus entstandene Kritik verletzt fühle.

Hinter den Kulissen sei die Situation für alle Beteiligten angespannt, berichteten Insider weiter. Während Maura ihre beruflichen Verpflichtungen weiterverfolgt und kürzlich Reisen nach Paris und Texas unternommen hat, sollen sich Danny und Georgia in einem emotionalen Ausnahmezustand befinden. Insidern zufolge sei unklar, ob Georgia mit Danny noch eine gemeinsame Zukunft sehe. Maura hingegen soll in privatem Kreis geäußert haben, dass sie "nicht mehr mit Danny sprechen möchte", da sie sich sowohl schuldig als auch übermäßig verurteilt fühle.

Dass die beiden überhaupt enger in Kontakt kamen, ist auf ihre gemeinsame Teilnahme an der Realityshow "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!" zurückzuführen. Bereits dort soll sich eine lockere Freundschaft entwickelt haben. Dennoch betonte Maura laut Closer gegenüber Insidern, dass der Kuss bei den Brit Awards ein einmaliger Ausrutscher ohne tiefere Bedeutung gewesen sei. Für Danny könnte der Vorfall jedoch ernsthafte Konsequenzen haben. Ob seine Ehefrau Georgia ihm eine neue Chance gibt und sie ihre Beziehung wirklich noch retten können, bleibt vorerst ungewiss. Auch wenn der Kuss keine ernste Bedeutung hatte, hatte er doch ernste Folgen – und sowohl Danny als auch Maura haben noch immer mit den Konsequenzen zu kämpfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Jones mit seiner Frau Georgia bei den NTAs 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Maura Higgins bei den Brit Awards 2025

Anzeige Anzeige